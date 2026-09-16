L'ex Newcastle arrivato a Torino in prestito nell'ultima sessione di mercato sarebbe già nel mirino del club tedesco alla ricerca del successore ideale

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Harry Kane non lascia indifferenti. Con il Bayern Monaco, scelta condivisibile, è prossimo a inserire nel suo personale elenco di primati anche il titolo di giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol con la maglia del Bayern. Le riflessioni, però, sarebbero inevitabili per la società che reputa il campione inglese incedibile pur maturando la consapevolezza che a 33 anni il candidato al Pallone d’Oro sarebbe prossimo più alla fase di valutazione del suo percorso. Una delle alternative potrebbe rivelarsi Nick Woltemade, arrivato alla Juventus in prestito dal Newcastle.

Woltemade seguito dal Bayern Monaco

Andy Brassell, volto noto ed esperto di calciomercato europeo, avrebbe indicato nell’attaccante tedesco uno dei candidati seguiti dal Bayern Monaco alla successione, nonostante lo stesso opinionista e giornalista abbia presente le difficoltà incontrate dall’attaccante al Newcastle e che potrebbe ancora affrontare, oggi. Woltemade è arrivato in Premier dallo Stoccarda la scorsa estate, poco prima che Alexander Isak si trasferisse al Liverpool e ha segnato otto gol nella sua prima stagione con i Magpies. Ha condiviso maglia e campo con Sandro Tonali, prima che quest’ultimo cedesse alla corte del Tottenham e la punta tedesca finisse alla Juventus.

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L’ipotesi del dopo Kane

“Continuo a pensare che Woltemade finirà al Bayern prima o poi”, ha dichiarato a Hawksbee e Jacobs di talkSPORT nel suo intervento che ha lanciato la suggestione. “Erano convinti che sarebbe andato lì invece che al Newcastle e ha avuto anche un inizio difficile alla Juventus… una situazione piuttosto complicata”.

ANSA

“Stanno cercando di riformare il reparto offensivo della loro squadra e alla fine hanno optato per questa coppia d’attacco formata da lui e Randal Kolo Muani“, il parere del giornalista che aveva già anticipato il trasferimento di Nick dalla Bundesliga al Newcastle. In altri termini, il Bayern starebbe seguendo il giocatore in prospettiva, valutandone la qualità e l’andamento in chiave post Kane.

“Credo che il Bayern stia valutando la situazione e pensi: ‘Potremmo acquistare questo giocatore che desideravamo tanto a un prezzo irrisorio in futuro'”. L’estate scorsa il Bayern aveva proposto la sua offerta allo Stoccarda, ritoccandola e ricevendo un rifiuto netto.

Avvio sofferto

L’avvio di Woltemade con la Juventus non è stato straordinario, in queste prime quattro giornate di Serie A, in cui il tecnico Luciano Spalletti lo ha impiegato facendolo partire dalla panchina e concedendogli 44 minuti di gioco in totale tra Milan e Sassuolo, disfatta innegabile della Juventus con un errore davvero evidente a ridosso della rete da parte del tedesco.

Europa League imminente

L’attaccante tedesco è riuscito a tirare solo tre volte, senza realizzare alcuna rete nelle prime due partite disputate dal suo arrivo a Torino, all’ultimo giorno di mercato utile della sessione estiva. Siamo solo a principio, certamente, e la questione è comune a Kolo Muani che non sta ancora brillando. Giovedì i bianconeri ospiteranno gli olandesi del NEC Nijmegen nella partita d’esordio in Europa League. Un debutto che riserva pensieri all’allenatore pur con il rientro in gruppo di McKennie che il tecnico toscano potrebbe schierare già domani sera o preservarlo per l’Atalanta.