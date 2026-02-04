World Athletics cancella il record mondiale della mezza maratona di Kiplimo: ha utilizzato la scia dell’auto della giuria

L'elenco di tutte le gare presenti nel calendario delle Olimpiadi: le corse di velocità, il mezzofondo, gli ostacoli, i salti, i lanci

Era nell’aria, adesso è diventato ufficiale: il record del mondo della mezza maratona stabilito da Jacop Kiplimo lo scorso anno a Barcellona non è stato omologato da World Athletics, che dopo un’attenta revisione (durata quasi un anno…) ha deciso di ripristinare il precedente primato, appartenente a Yomif Kejelcha (57’30”), stabilito a Valencia nel novembre del 2024.

Galeotta fu la scia dell’auto dell’organizzazione (troppo vicina a Kiplimo)

Il nodo del contendere, e che di fatto ha cancellato ogni tentativo di Kiplimo di poter rivendicare il proprio primato, riguardava la presenza di un’auto davanti al corridore ugandese, che per tutto il tragitto di gara ha consentito all’atleta di godere di un effetto scia tale da consentirgli di accelerare sensibilmente il proprio passo.



Nel regolamento stilato da World Athletics però si fa specifica menzione al punto 6.3 dell’impossibilità di avere qualsiasi forma di assistenza esterna e “il rilevamento del passo da parte di persone non partecipanti alla stessa gara, di atleti doppiati o in procinto di essere doppiati, o tramite qualsiasi dispositivo tecnico”, compreso l’uso di qualsiasi assistenza meccanica.

Da qui la revisione che ha portato alla decisione di non omologare il 56’42” fatto registrare da Kiplimo, che ha avuto però la possibilità di correre costantemente dietro l’auto dell’organizzazione con sopra il cronometro della prestazione in tempo reale. E siccome le immagini hanno dimostrato che la vettura non si è mai allontanata di più di 10-15 metri dall’ugandese, la federazione ha deciso di non convalidare il record, ritenendo che essa abbia fornito assistenza (quindi scia) per tutta la durata della competizione. La prestazione resta però in cima alla classifica dei tempi all time poiché non verrà cancellata, come accade nei casi di positività al doping.

Kiplimo ha già nel mirino la “rivincita” (forse già a Barcellona)

Kiplimo non si è fatto certo sorprendere dall’annuncio della federazione internazionale, tanto che già da tempo è tornato al lavoro per provare a strappare il nuovo primato mondiale della mezza maratona (stavolta stando però attento a rispettare le regole).



E l’occasione propizia potrebbe arrivare già domenica 15 febbraio, quando l’ugandese è atteso a Barcellona alla Mitja Marató, esattamente la stessa corsa dove un anno fa strabiliò il mondo, abbassando di 48 secondo il precedente primato stabilito da Kejelcha (che peraltro migliorò di un solo secondo il precedente record, che era stato realizzato proprio da Kiplimo).



Non è da escludere però che l’ugandese possa decidere di rinunciare a correre in Catalogna per concentrare tutti gli sforzi sulla mezza maratona di Londra, dove ha già detto di voler correre a inizio aprile e dove ha fatto capire di voler andare con l’intenzione di abbassare il primato mondiale. E se appare improbabile riuscire a replicare il tempo fatto segnare un anno fa a Barcellona, di sicuro Kiplimo non vorrà deludere coloro che aspettano una pronta risposta allo schiaffo subito da World Athletics.