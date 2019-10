World Series, gli Astros si portano a casa gara 5

Grande prova di forza degli Astros che, sul campo dei Nationals, si impongono con un secco 7-1, portandosi sul 3-2 nella valida per le World Series MLB. Match mai in discussione con Houston che ha sfruttato ogni occasione per andare a referto (terza vittoria consecutiva per Houston).

Gli Astros sono ora ad una sola vittoria dalla conquista del secondo titolo MLB della loro storia (il primo l'hanno conquistato nel 2017), Nella notte di martedì, in quel di Houston, è in programma il sesto atto della serie con conseguente match point per gli Astros.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 07:30