Finals a Riyadh, non solo la polemica su Paolini: la WTA sotto attacco per il flop Arabia Saudita

Le Finals femminili prendono il via domani tra mille polemiche: non solo il caso Paolini-Andreeva, l’organizzazione dell’evento mette in imbarazzo la WTA

Le WTA Finals prendono il via ufficialmente domani a Riyadh ma la vigilia dell’evento che chiude la stagione del tennis femminile è stato funestata da polemiche e critiche. La scelta dell’Arabia Saudita, che sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mondo della racchetta, finisce nuovamente nel mirino degli appassionati.

Le accuse alla WTA le Finals

Ultimo appuntamento della stagione con le otto “maestre” (più quelle del doppio) in campo pronte a darsi battaglia e a prendersi un trofeo che vale tanto anche in termini di prestigio. Ma la marcia di avvicinamento all’ultimo grande appuntamento della stagione è diventato più un caso che crea imbarazzo che altro. I “contenuti” che arrivano da Riyadh sono pochissimi, la gestione della comunicazione scarsa al punto che il Masters 1000 di Parigi si sta prendendo tutta la copertura mediatica.

Gli appassionati lamentano di un flop annunciato, un rapporto tra il pubblico e le atlete di fatto inesistente con tutto che avviene in segreto. Le 8 migliori tenniste al mondo che non vengono celebrate come dovrebbero e per di più in paese in cui proprio i diritti delle donne sono spesso calpestati.

WTA: la crisi continua

Non è un segreto che l’organizzazione che regola e gestisce il mondo del tennis femminile sia in difficoltà da tempo. Il movimento femminile continua a essere più vivo che mai con Sabalenka, Swiatek e Coco Gauff che ne sono il volto e tante altre atlete che reclamano un posto. Ma nonostante questo le ultime stagioni da un punto di vista economico e finanziario sono state complicate al punto che si parla sempre di più di una fusione con l’ATP. E proprio le Finals sono state emblematiche da questo punto di vista con l’edizione del 2023 a Cancun che fu un vero e proprio disastro organizzativo.

La polemica su Jasmine Paolini

La giornata di giovedì è stata incentrata su un’altra polemica relativa alle Finals, in particolare legata alla presenza a Riyadh di Jasmine Paolini. L’azzurra infatti è stata al centro di una polemica per non essere stata penalizzata dalla WTA come successo invece a Sabalenka e Swiatek. Secondo alcuni opinionisti l’azzurra avrebbe dovuto subire una decurtazione di punti per non aver preso parte ad almeno 5 tornei WTA 500.

