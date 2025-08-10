Paolini ed Errani, caos doppio a Cincinnati: match rinviato improvvisamente. Jasmine sfiora la beffa

Poco prima del teorico esordio di Paolini ed Errani, il match della coppia azzurra è stato rinviato di un paio di giorni, con Jasmine che dunque non potrà fare le prove generali per la sfida a Sakkari

Jasmine Paolini e Sara Errani avrebbero dovuto fare oggi sabato 9 agosto il loro esordio nel tabellone di doppio femminile al WTA 1000 di Cincinnati, ma il loro incontro è stato rinviato improvvisamente a domani. A causare questo cambio di programma dell’ultimo secondo è stato il cambio delle avversarie che le azzurre avrebbero dovuto affrontare, con il match che si disputerà dunque lunedì, il giorno seguente l’esordio di Jasmine, che non avrà dunque l’occasione di guadagnare fiducia in campo in vista del match di singolare, dove sarà chiamata a reagire dopo i recenti risultati negativi.

Rinviato all’ultimo il match di Errani e Paolini

Chi si aspettava di poter vedere Sara Errani e Jasmine Paolini all’opera al WTA 1000 di Cincinnati dovrà attendere due giorni in più. Le azzurre avrebbero infatti dovuto fare oggi il loro esordio contro la coppia tutta statunitense composta da Caroline Dolehide e Sofia Kenin, ma la prima delle due si è ritirata dal tabellone nel corso della scorsa notte, lasciando spazio dunque a un’altra coppia, trovata in Olga Danilovic e Anastasia Potapova solamente a 30’ dal teorico inizio del match.

Il motivo del rinvio

Visto il poco preavviso per le due coppie tutti si attendevano che il match sarebbe stato posticipato di qualche ora. Dopo poco invece il match è definitivamente scomparso dal programma odierno, con gli organizzatori che hanno optato per rimandare l’incontro. Il motivo è da trovarsi negli impegni nel tabellone di singolare del WTA 1000 di Cincinnati di Danilovic e Potapova, con la russa che al momento dell’inizio teorico dell’incontro che era impegnata contro Iga Swiatek (match poi vinto dalla polacca per 6-1 6-4) e l’acerba che invece sarebbe scesa in campo qualche ora dopo contro Emma Raducanu (vincente per 6-3 6-2) portando dunque gli organizzatori a optare per questa improvvisa decisione.

Niente prova generale per Paolini in vista del singolare

Inizialmente si temeva che il match sarebbe stato rimandato a domenica, giornata nella quale è previsto anche il complicato esordio in singolare di Paolini contro Maria Sakkari, con l’azzurra che avrebbe rischiato così di subire la sorte evitata alle sue avversarie. Fortunatamente per Jasmine il match non è però comparso nel programma della giornata di domani e con ogni probabilità verrà dunque recuperato nella giornata di lunedì. Comunque un peccato per l’azzurra, che nel doppio avrebbe potuto fare le prove generali per sfida con la greca – contro cui sarà chiamata a invertire la rotta dopo le recenti uscite negative – e magari presentarsi all’incontro con maggiore fiducia in caso di successo in coppia con Errani.

Paolini ringrazia la FITP per Gaio

Ai microfoni di Supertennis Paolini ha poi parlato della scelta di affidarsi a Federico Gaio, ringraziando direttamente la Federazione italiana: “Ho chiesto alla Federazione un aiuto in questo momento di transizione e sono felice che, come sempre, mi stia dando una mano. Mi ha supportato con la presenza di Gaio, un ragazzo incredibile. Stiamo cercando di conoscerci in questa stagione sul cemento americano e speriamo di poter fare meglio di Montreal già a Cincinnati“.