WTA Finals, caos totale a Riyadh: se Paolini si ritira non c’è la sostituta. Il no di Andreeva, polemica su Madison Keys

L’organizzazione delle WTA Finals trova un altro intoppo, se domani Paolini non c’è bisogna trovare una sostituta: Andreeva ha già rifiutato, in campo una delle ragazze del torneo di doppio

Un virus ha messo fuori uso Madison Keys, l’influenza non ha permesso a Jasmine Paolini di essere al meglio e anche Mirra Andreeva non è al meglio, con la russa prima delle sostitute che ha deciso di concentrarsi sul doppio. E ora chi gioca le WTA Finals? Se la toscana decidesse di non disputare il match di domani contro Pegula rischia di crearsi il caos.

Il possibile ritiro di Jasmine Paolini

E’ stata una settimana sfortunata per Jasmine Paolini che ha faticato un’intera stagione per arrivare tra le migliori 8 al mondo e poi essere vittima di una banale, quanto debilitante influenza. L’azzurra è apparsa completamente scarica finendo per essere eliminata sia dal torneo di doppio che da quello di singolare. Ma domani per onor di firma dovrebbe scendere in campo per l’ultima partita contro la statunitense Jessica Pegula. Ma se le condizioni fisiche non dovessero permetterle di onorare l’impegno fino alla fine, la WTA si ritroverebbe in una situazione particolarmente delicata. La prima “alternate” (Andreeva) ha già rifiutato, la seconda (Aleksandrova) è scesa in campo oggi. E di fatto non c’è un’eventuale sostituta con la WTA che potrebbe ricorrere a una delle tenniste impegnate nel torneo di doppio e nel caso specifico potrebbe toccare alla belga Mertens o alla lettone Ostapenko.

La polemica su Madison Keys

Già da settimane si vociferava di una condizione fisica non perfetta da parte della statunitense Madison Keys, e la conferma è arrivata sin da sabato scorso con la statunitense che ha perso in maniera netta contro Iga Swiatek con il punteggio di 6-1, 6-2. Si sperava in un miglioramento con il passare dei giorni ma a quanto rivelato dalla statunitense sarebbe arrivato anche un virus a complicare ancora di più i piani. Dopo il ko di lunedì in tre set contro Anisimova, oggi è arrivata la decisione di non prendere parte all’ultimo match, quello contro Rybakina che è scesa in campo contro Aleksandrovaa (doppio 6-4 per la kazaka). Ma le polemiche su Keys continuano, visto che secondo molti non avrebbe dovuto prendere parte alle Finals se non era nelle condizioni di giocarle e avrebbe dovuto lasciar spazio a Mirra Andreeva.

Il rifiuto di Andreeva

La russa Aleksandrova oggi è scesa in campo come “alternate”. La 30enne ha affrontato e perso il match contro Rybakina ma a Riyadh, era la seconda sostituta. La prima era la giovanissima connazionale Mirra Andreeva. La 18enne non è riuscita a qualificarsi direttamente solo per una manciata di punti, avrebbe voluto partecipare a un ultimo torneo (quello di Tokyo) per racimolare i punti necessari ma un problema burocratico glielo ha impedito. E non sono mancate polemiche nei giorni scorsi intorno a Jasmine Paolini riguardo alcune decisioni della WTA su punteggi e classifica. In Arabia Saudita la prima a essere chiamata in causa è stata proprio Andreeva che però ha deciso di rinunciare per concentrarsi sul doppio dove è qualificata con Diana Shnaider che la vedrà in campo domani per l’ultimo match della fase a gironi.