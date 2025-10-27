WTA Finals, che scintille tra Andreeva e Rybakina: la russa sminuisce la kazaka e lei risponde per le rime

Botta e risposta tra Mirra Andreeva ed Elena Rybakina: la russa ironizza sulla qualificazione della kazaka alle Finals. La replica è un attacco alla giovane rivale.

Ci voleva proprio qualcosa per scaldare l’atmosfera sulla via che conduce a Riyadh. E c’hanno pensato Mirra Andreeva ed Elena Rybakina a cominciare con le schermaglie, quasi a voler anticipare temi e toni di una settimana (quella che scatterà sabato in Arabia Saudita) che non dovrebbe tradire le attese, tanto sul campo, quanto fuori. Perché se il buongiorno si vede dal mattino viene da pensare che tra le due giocatrici dell’Est Europa non corra affatto buon sangue.

Andreeva appesa a un filo: è prima riserva se salta Keys

Andreeva in realtà non è nell’elenco delle 8 finaliste del torneo singolare: è rimasta esclusa per soli 6 punti rispetto a Jasmine Paolini perché a Tokyo non le hanno concesso il visto per entrare nel paese del Sol Levante e disputare così l’ultimo torneo utile per ottenere i punti necessari per qualificarsi. Se alla dogana nessuno avesse fatto storie, probabile che ci sarebbe stata lei al posto della giocatrice di Bagni di Lucca, anche se Andreeva a Riyadh sarà comunque presente in doppio, essendosi qualificata in coppia con Diana Schnaider.

Ma in realtà è probabile che alla fine riesca a entrare anche nel tabellone di singolare, dal momento che la presenza di Madison Keys è da considerarsi a forte rischio per via del problema al polso che l’affligge dalla fine di agosto (da allora non ha più disputato incontri).

Detto che Andreeva negli ultimi tre mesi ha dilapidato una dote assia cospicua di punti per accedere tra le prime 8 della stagione, è comunque probabile che alla fine alle Finals possa rientrare dalla finestra. E se dovesse incontrare Rybakina, allora sarebbero davvero scintille.

L’insinuazione di Mirra, la risposta sferzante di Elena

Il merito di questa “polemica” che anticipa le Finals è tutto da addebitare a una domanda rivolta alla giovane giocatrice russa, chiamata a rispondere su cosa ne pensasse della qualificazione ottenuta all’ultima partita disponibile da Rybakina. “Penso che abbia fatto grandi cose per meritarsi la qualificazione al torneo. Ha vinto a Ningbo… e a Strasburgo”.

Risposta sibillina, perché il palmares 2025 della kazaka a confronto di quello di Mirra è certamente più povero: Andreeva ha vinto a Dubai e Indian Wells, entrambi tornei 1000 (quelli vinti da Rybakina sono due 500), ed è fin troppo facile scorgere un po’ di ironia nelle parole pronunciate dalla 18enne di Krasnojarsk.

Parole che non solo piaciute a Elena, che naturalmente non ha perso tempo nel rispondere alle insinuazioni. “Tutto ciò che conta per me è sapere che sarò a Riyadh, mentre non so dove sia lei”, chiaro riferimento alla mancata qualificazione diretta al torneo di fine stagione. Come detto però, la possibile assenza di Keys potrebbe aprire le porte alla giovane Mirra, che non ha mai disputato in carriera le Finals e che potrebbe ritrovarsi anche sorteggiata nello stesso girone di Rybakina. A quel punto è fin troppo evidente che quell’incontro diventerebbe il più atteso di tutta la settimana, con tante grazie al dissing che ha infiammato il web nelle ultime ore.