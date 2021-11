WTA Finals Guadalajara: Pliskova vince il derby ceco con Krejcikova

14-11-2021 23:59

Vittoria in rimonta per Karolina Pliskova nel derby della Repubblica Ceca contro Barbora Krejcikova nell’ultima partita del proprio girone delle WTA Finals sul cemento messicano di Guadalajara. La finalista di Wimbledon, dopo aver preso un clamoroso 0-6 nel primo set, si è aggiudicata gli altri due col punteggio di 6-4.

Decisivo sarà il match di questa notte tra l’estone Anett Kontaveit e la spagnola Garbine Muguruza per l’approdo di Karolina in semifinale: se dovesse vincere Kontaveit ci andrebbe lei insieme alla baltica, se invece dovesse imporsi Muguruza sarebbe la spagnola a qualificarsi insieme alla sua avversaria di questa notte. Krejcikova chiude invece a zero vittorie le sue prime Finals dopo una stagione stratosferica nella quale, tra le altre cose, ha vinto tra la sorpresa generale il Roland Garros.

OMNISPORT