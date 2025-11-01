WTA Finals, Paolini ed Errani non steccano all'esordio: doppio 6-3 a Muhammad e Schuurs e un pieno di fiducia

Parte col piede giusto l'avventura delle italiane a Riyadh: contro la statunitense Muhammad e l'olandese Schuurs la coppia italiana mostra i muscoli e vince con autorità

Partono col piede giusto Jasmine Paolini e Sara Errani: a Riyadh, nel debutto del torneo di doppio delle WTA Finals, la coppia azzurra regola con un doppio 6-3 quella composta dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, mettendosi nelle condizioni di poter puntare da subito a centrale la qualificazione alle semifinali. Vittoria senza particolari patemi, quella conquistata dal tandem italiano, che ha trovato 4 break per strada e che ha pagato soltanto lievi flessioni, che pure non hanno prodotto effetti negativi.

Prestazione solida e senza fronzoli: dominio nei deciding point

Nonostante un lieve stato influenzale, Paolini ha subito risposto presente, mostrando di aver recuperato in fretta le forze. E così in un’ora e 17’ la pratica debutto nel torneo in terra saudita è stata liquidata senza apparente difficoltà. Un avvio un po’ a rilento non ha condizionato in alcun modo il rendimento della coppia azzurra: le tre palle break annullate nel quinto gioco sono servite per far suonare la sveglia, e da quel momento in poi la partita ha preso decisamente la piega desiderata.

Nel sesto gioco è arrivato il primo break nel torneo, poi dopo un set point sciupato nell’ottavo gioco (al deciding point: nel doppio non si va più, ai vantaggi… ma sul 40-40 chi fa il punto successivo si prende il game) nel nono game sono arrivate altre due opportunità non sfruttate, ma ancora una volta al deciding point è arrivato il punto che ha chiuso le ostilità.

Nel secondo set la pratica s’è rivelata ancora più agevole, almeno in avvio: break in apertura e tentativo di fuga rintuzzato dalle rivali, che hanno ribaltato la situazione infilando tre giochi consecutivi e cogliendo l’unico break di giornata. Nel settimo game però è stata ancora la capacità di incidere in risposta a mettere alla gogna le rivali, che hanno ceduto una volta di più il servizio e hanno progressivamente lasciato la partita, chiusa su un altro deciding point chiuso dopo uno scambio spettacolare chiuso da Errani con una bella risposta di dritto.

Paolini si gode il momento, Errani loda il cambio tattico

Paolini ed Errani hanno conquistato la prima vittoria nel gruppo Martina Navratilova, che comprende anche Mertens/Kudermetova e Hsieh/Ostapenko: la coppia che vincerà la sfida in programma nel pomeriggio sfiderà quella italiana lunedì. “Abbiamo giocato veramente un gran bel match”, ha commentato la coppia azzurra. “Era una partita dura, le condizioni qui non sono semplici, con la palla che tende a volare molto. Siamo però felici di aver debuttato con una vittoria, ancora di più perché è arrivata dopo una prestazione di grande livello”.

Paolini ha commentato positivamente anche il fatto di poter pensare non soltanto al doppio, ma anche al torneo in singolare: “Se qualcuno me l’avesse detto che sarei arrivata qui in entrambi i tornei, mai gli avrei creduto. Sono davvero contenta e sto cercando di godermi ogni singolo momento. E poi è bellissimo poterlo condividere con Sara, che è già oggi quel che si definisce una leggenda”.

Complimenti che fanno piacere a Errani, che a sua volta ha ringraziato Jas e che ha provato anche a dare un’interpretazione più “tattica” dell’incontro. “Abbiamo dovuto un po’ cambiare il nostro stile di gioco, provando a giocare in modo più aggressivo sin dai primi scambi. Solitamente prediligiamo il gioco dalla linea di fondo, ma oggi entrambe abbiamo fatti tanti serve and volley e a quanto pare la tattica ha pagato”.