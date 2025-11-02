WTA Finals, Paolini maltrattata dalla "Tigre" Sabalenka: martedì è già ultima spiaggia contro Coco Gauff

Jasmine, non al meglio dal punto di vista fisico, riesce a vincere appena quattro giochi contro Aryna nella prima gara a Riad: nella prossima partita non può più sbagliare.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In singolare è un’altra musica. Dopo la netta vittoria nel doppio in tandem con Sara Errani, a Jasmine Paolini non è riuscito il bis al cospetto della numero 1 del tennis mondiale: Aryna Sabalenka. La “Tigre” ha fatto un sol boccone di Jas, sbrigando la pratica in appena un’ora e dodici minuti. Appena quattro i giochi che la garfagnina è riuscita a conquistare in tutta la partita, che la bielorussa ha sempre tenuto saldamente in controllo. A questo punto per l’azzurra assume già i contorni del “dentro o fuori” il prossimo match in programma martedì contro la perdente dell’altro confronto: Coco Gauff, piegata a sua volta da Jessica Pegula.

WTA Finals, Paolini stremata e Sabalenka pimpante

Niente da fare per Jasmine, che – stremata anche per le fatiche nel doppio, oltre che dalla lunga rincorsa alle Finals nella devastante campagna d’Asia d’autunno – non è riuscita a opporre una degna resistenza ad Aryna, che dal canto sua s’è presentata a Riad bella riposata, anzi rinfrancata dalle “sfrenate” vacanze nella vicina Dubai in coppia con l’amica Paula Badosa. Una Sabalenka tonica, spietata, subito pimpante e reattiva. Contro un’avversaria del genere, così in forma peraltro, Paolini non ha potuto più di tanto. Jasmine, se non altro, ci ha provato. Ma ben presto ha capito che sarebbe stata durissima.

Appena quattro giochi a Riad per Jas contro Aryna

Nel primo set Sabalenka ha strappato subito il servizio a Paolini, portandosi rapidamente prima sul 3-0, poi sul 4-1. Nel settimo gioco Jasmine ha trovato il controbreak, ma quando sembrava sul punto di riaprire il parziale ha ceduto di nuovo il servizio ad Aryna, che ha capitalizzato la seconda palla break. Poi il parziale si è chiuso sul 6-3, con Sabalenka brava a risalire dopo essere andata sotto 0-30 nel nono game. Secondo set, di fatto, senza storia. La bielorussa è scappata subito via e Paolini è riuscita soltanto a evitare il cappotto, portando a casa il punto della bandiera, quello del momentaneo 4-1. Per lei giusto quattro giochi in tutto il match: 6-3 6-1.

Pegula batte Gauff, è già spareggio Coco-Jasmine

Martedì sarà già ultima spiaggia per la campionessa toscana contro Coco Gauff, l’altra sconfitta della prima giornata nel “Gruppo Steffi Graf”. L’americana ha ceduto piuttosto nettamente nel derby contro Jessica Pegula, altra grande incognita delle WTA Finals a cui s’è presentata dopo un lungo stop. Dopo aver vinto 6-3 il primo set, Pegula ha ceduto il secondo al tie-break (4-7), poi però ha dominato il terzo, sfruttando anche i tanti errori della rivale. Nel secondo round del gironcino, dunque, si sfideranno le due vincenti – Sabalenka e Pegula – e le due perdenti, Paolini e Gauff. A Jasmine conviene tifare Aryna contro Jessica, per avere la certezza di essere ancora in gioco fino al terzo round di giovedì.