WTA Finals, Sabalenka sfida Rybakina in una finale tra imbattute e stuzzica Kyrgios: “Ne uscirà sconfitto”

Sabalenka e Rybakina approdano in finale alle WTA Finals da imbattute dopo due accese sfide in semifinale. Nel frattempo Aryna stuzzica Kyrgios sulla battaglia dei sessi

Alla fine a contendersi il titolo delle WTA Finals saranno le giocatrici che maggiormente hanno impressionato a Riad, ovvero Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, approdate entrambe in finale da imbattute dopo aver superato a fatica rispettivamente Amanda Anisimova e Jessica Pegula. La n°1 WTA pensa però anche già alla sfida contro Nick Kyrgios, che ha stuzzicato alla viglia della sfida alla statunitense.

Sabalenka supera Anisimova

Niente rivincita per Anisimova contro Sabalenka alle WTA Finals dopo la finale dello US Open. A Riad a trionfare è stata infatti ancora la giocatrice bielorussa, brava a partire bene conquistando il primo set, ma soprattuto a reagire nel terzo dopo aver perso nettamente il secondo per conquistare un match giocato ad alta intensità e molto combattuto.

Finale tra imbattute alle WTA Finals

Sabalenka torna così in finale alle WTA Finals a distanza di tre anni dall’ultima volta, riuscendoci tra l’altro da imbattuta. Come lei anche la sua prossima avversaria, ovvero Rybakina, che dopo aver vinto tutti gli incontri del girone ha battuto in rimonta Pegula in semifinale con il risultato di 4-6 6-4 6-3. Quella che andrà in scena a Riad sarà la quattordicesima sfida tra la kazaka e la bielorussa, che si trova in vantaggio negli sconti diretti con otto vittorie. Da ricordare perché esattamente un anno fa su questi campi a trionfare fu Elena.

Sabalenka accende la sfida dei sessi e stuzzica Kyrgios

Nonostante l’impegno alle WTA Finals, Sabalenka sembra pensare già alla sfida dei sessi contro Kyrgios in programma il prossimo 28 dicembre, accendendo la sfida e stuzzicando l’australiano provando a mettere tutta la pressione su di lui: “Penso che sia una partita difficile da affrontare per lui, perché qualunque cosa accada, ne uscirà sconfitto. Per me invece è il contrario. Se vinco la partita, se ne parlerà molto, mentre se la perdo sarà considerato logico, a patto che riesca a competere e non subisca una sconfitta tipo 6-0. Voglio dare il meglio di me, costringerlo a dare il massimo”.