WTA Finals, un anno dopo Errani e Paolini rivivono l’incubo: eliminate nel round robin, il doppio rimane stregato

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un anno dopo, l’epilogo è lo stesso ed è amaro da morire: Jasmine Paolini e Sara Errani salutano il torneo di doppio delle WTA Finals nel girone eliminatorio, battute con un doppio 6-3 dalla coppia composta da Kudermetova e Mertens in quello che aveva tutta l’aria di essere una sorta di spareggio per accedere alle semifinali. Che come un anno fa non vedranno impegnate le due italiane, che pure si presentavano con i favori del pronostico, ma che hanno pagato dazio alla condizione non eccelsa di Paolini e all’aggressività di rivali che contro di loro hanno giocato la partita della vita.

