WTA Linz: Jasmine Paolini rimontata e battuta da Simona Halep

10-11-2021 20:21

Si ferma nei quarti di finale nel peggiore dei modi l’avventura di Jasmine Paolini nel WTA 250 sul cemento indoor austriaco di Linz. La 25enne toscana di Bagni di Lucca è andata in vantaggio 6-4 3-1 e servizio e poi 6-4 5-4 sulla rumena ex numero 1 del mondo Simona Halep ma a quel punto ha ceduto il secondo set per perdendo 12 punti su 13 e poi anche il terzo e decisivo parziale cedendo altri sei giochi di fila per un totale di nove. 4-6 7-5 6-0 quindi il punteggio finale a favore di Halep e grande occasione persa per Jasmine.

OMNISPORT