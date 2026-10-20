Paolini approda al secondo turno del WTA 500 di Ningbo contro Iva Jovic dopo un'epica rimonta contro Kalinina, che da 5-0 si è fatta travolgere nel secondo parziale perdendo in due set

Vittoria rocambolesca per Jasmine Paolini, che dopo un primo set dominato tracolla nel secondo set ritrovandosi sotto 0-5, salvo poi mettere in piedi un’epica rimonta che la porterà a battere in due set Anhelina Kalinina e approdare così al secondo turno del WTA 500 di Ningbo, dove affronterà l’enfant prodige statunitense Iva Jovic.

Primo set dominato da Paolini

L’inizio dell’incontro non è certamente dei più promettenti per Paolini, costretta a cedere subito la battuta perdendo il game d’apertura a 15. L’azzurra però reagisce immediatamente trovando un contro-break che sembra infonderla di fiducia per il resto del parziale, nel quale (nonostante qualche sofferenza) non cede più alcun turno di servizio, conquistando invece altri due break che le permettono di chiudere il parziale per 6-2.

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Paolini tracolla, si arrabbia e trova una reazione da campionessa

Nel secondo set arriva però la reazione di Kalinina e un contemporaneo drastico calo di Paolini, che subisce ben tre break consecutivi e spreca due occasioni di 0-30 in risposta, perdendo cinque game di fila e compromettendo il parziale, con Jasmine che arrabbia con se stessa e si sfoga platealmente urlandosi a ripetizione “Non mi muovo!”. Uno sfogo che dà il via a quello che fino a poco prima sembrava impensabile. Paolini ritrova lucidità e torna a mettere pressione a Kalinina, che di tutta risposta torna invece a commettere errori in serie, perdendo mano a mano tutto il proprio vantaggio e permettendo all’azzurra di compiere un’epica rimonta, vincendo i sette game successivi e trionfando col risultato finale di 6-2 7-5.

Le parole di Paolini

Una rimonta che ha colto impreparata un po’ anche Paolini stessa, che nell’intervista a bordo campo ha spiegato di aver cercato di rimanere concentrata e di pensare punto dopo punto, consapevole però di come debba limitare il più possibili i suoi momenti di blackout: “Non so bene come ho fatto rimontare. Ho perso un po’ la mia concentrazione, poi mi sono detta di giocare un punto alla volta e di rimanere lì mentalmente. In realtà in quella situazione uno magari pensa già al terzo set, non avrei mai pensato di riuscire a recuperarlo ma ce l’ho fatta. Sono contenta di essere rimasta presente mentalmente anche nei momenti difficili, ma certamente dovrò cercare di essere più costante. Mi trovo molto bene in Cina e spero di poter rimanere un po’ più a lungo questa settimana (ride, ndr). Grazie per aver fatto il tifo per me”.

Ora Paolini sfida la teenager USA Jovic

Paolini approda così al secondo turno del WTA 500 di Ningbo, dove sfiderà l’enfant prodige statunitense letteralmente esplosa in questa stagione, ovvero Iva Jovic, n°12 della classifica e quarta testa di serie del torneo. Quello cinese sarà il quarto confronto tra le due giocatrici, con Jasmine che comanda gli scontri diretti con due vittorie, ma l’unico precedente del 2026 (risalente all’Australian Open) fu vinto dalla classe 2007 made in USA.