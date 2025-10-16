WTA Ningbo: Paolini batte Kudermetova, trova Bencic e stacca Rybakina. Da Andreeva arriva un assist per le Finals

Paolini si sbarazza senza troppe difficoltà dell'insidia Kudermetova e vola ai quarti contro Bencic, incrementando il vantaggio nella Race su Rybakina e avvicinandosi sempre più alle Finals, anche grazie ad Andreeva

È una Jasmine Paolini in missione quella osservata al WTA 500 di Ningbo contro Veronika Kudermetova, battuta nettamente per 6-2 7-5 recuperando in entrambi i set un break di svantaggio. L’azzurra approda così ai quarti di finale dove trova Belinda Bencic e soprattutto allunga sulla rivale Elena Rybakina nella Race per le WTA Finals, sempre più alla portata di Jas considerando anche la crisi della giovane Mirra Andreeva.

Paolini supera agevolmente Kudermetova a Mingo

Quello di Ningbo si presentava come un esordio ostico per Paolini, che invece ha superato alla grande Veronika Kudermetova, portandosi anche in parità negli scontri diretti. Il tutto dopo un’inizio di match da dimenticare, con Jas che cede la battuta nel primo game senza conquistare nemmeno un 15. L’azzurra da quel punto però non concede praticamente più nulla e vince i quattro giochi successivi per poi chiudere il primo set sul 6-2 grazie al terzo break nel parziale.

Nel secondo set è nuovamente l’azzurra a cedere per prima la battuta, tra l’altro ai vantaggi dopo aver recuperato da 0-40, ma anche in questo caso Paolini trova la reazione immediata e riporta il parziale in equilibrio, mettendo alle strette Kudermetova nei propri turni in risposta fino a conquistare il break decisivo nel dodicesimo game grazie a un sanguinoso doppio fallo della russa.

Ora l’ostacolo Bencic

Paolini approda dunque ai quarti di finale del WTA 500 di Ningbo dove trova Belinda Bencic, che nella giornata di mercoledì 15 ottobre si era sbarazzata a fatica di Yuliia Starodubtseva con il risultato di 5-7 6-4 7-5. Quella in programma in Cina sarà la quarta sfida contro l’elvetica, che si trova avanti 2-1 negli scontri diretti, nessuno dei quali ci offre grandi indicazioni sul match a cui assisteremo visto che le vittorie della svizzera risalgono al 2018 e 2022 (quando Jas era ben lontana dal suo livello attuale) e quella dell’azzurra a fine 2024, quando Bencic era appena rientrata nel circuito dopo la gravidanza.

Paolini allunga da Rybakina per le Finals e da Andreeva arriva un assist d’oro

La vittoria su Kudermetova permette a Paolini di allungare ulteriormente su Rybakina – che anche in caso di successo negli ottavi e nei quarti non aumenterà il proprio bottino – ora distante 325 punti nella Race. Un’altra notizia che fa ben sperare per la qualificazione alle WTA Finals arriva da Andreeva, che dopo un’ottima prima metà di stagione è entrata un po’ in crisi e a Ningbo si è fatta eliminare all’esordio dalla wild card Lin Zhu, regalando così a Jasmine la chance di sorpassarla in caso di vittoria su Bencic.