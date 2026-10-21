Si chiude al 1° turno l'avventura delle italiane a Ningbo: nella Race restano al nono posto, virtualmente le ultime qualificate, ma si giocheranno tutto in Giappone.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Che sarebbe stata dura si sapeva, ma la sconfitta rimediata da Sara Errani e Jasmine Paolini nel primo turno del torneo di doppio al WTA 500 di Ningbo rischia di tramutarsi in un fardello piuttosto pesante per la coppia azzurra. Che vede complicarsi e nemmeno poco la strada che conduce alla WTA Finals di Indian Wells dopo il 7-5 6-3 incassato dalla combo formata dalla tedesca Cristina Bucsa e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez, ovvero la prima testa di serie del seeding, che il biglietto per la California l’hanno staccato già da qualche settimana e di tutti i calcoli ai quali sono sottomesse le due italiane non sanno cosa farsene.

Una volata incerta: per ora, Jas e Sarita sono dentro

Va detto che una “mano” alle azzurre gliel’abbiano data anche le più immediate inseguitrici, cioè Nicholls/Mihalikova e Aoyama/Liang, entrambe eliminate a loro volta al debutto nel torneo cinese. Potrebbero però approfittare degli scivoloni altrui altre coppie non troppo distanti, vedi Eikeri/Gleson e Routliffe/Sutjiadi, che andando avanti nel torneo troverebbero il modo per avvicinare i 2.417 punti della coppia italiana, che è attualmente nona nella Race ma nella sostanza l’ultima delle qualificate per via della rinuncia obbligata di Krunic/Dalinina (quest’ultima s’è infortunata e ha chiuso la stagione in anticipo).

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Insomma, Ningbo doveva (e poteva) rappresentare un tesoretto importante per Jas e Sarita, ma s’è rivelata indigesta più dei tornei che l’hanno preceduta. A riprova del fatto che la via che conduce alle Finals rimane parecchio lastricata e che passerà giocoforza per il WTA 500 di Tokyo della prossima settimana.

Ottimo start, poi però Busca/Melichar dominano

A Ningbo non c’è stato modo di arginare la superiorità di Bucsa e Melichar-Martinez (specialmente quest’ultima, in gran spolvero), sebbene il 4-2 iniziale a favore delle italiane (con break nel sesto gioco) aveva lasciato pensare a un epilogo differente. E invece un filotto di 8 punti consecutivi ha permesso alle avversarie di rimettersi in carreggiata e poi, nell’undicesimo gioco, di strappare nuovamente la battuta, prendersi il primo parziale e poi andare via col pilota automatico, approfittando anche della giornata non troppo precisa di Paolini, che ha commesso tanti (troppi) errori non forzati, specie col dritto (come nell’occasione del deciding point che di fatto ha deciso il set).

Melichar-Martinez peraltro conosceva bene Errani, essendo stata sua compagna di doppio nel periodo in cui Paolini aveva preferito concentrarsi sul singolare (insieme hanno raggiunto la finale sull’erba di Berlino e sul cemento di Toronto), e in qualche modo ha saputo approfittare delle conoscenze pregresse.

Nel secondo set le italiane hanno avuto subito un’opportunità per il break, ma nel terzo gioco è stata Bucsa a passare e poi, dopo un‘interruzione per pioggia, ad approfittare di un game disastroso di Jas (il nono, pieno di errori) e consegnare a Melichar-Martinez la possibilità di chiudere alla prima palla match.