WTA Osaka, ko per Camila Giorgi

Brutta giornata, dal punto di vista sportivo, per la tennista azzurra Camila Giorgi. L'atleta marchigiana, infatti, cede in poco più di un'ora di gioco alla belga Elise Mertens e viene eliminata ai quarti di finale del Toray Pan Pacific Open in corso di svolgimento a Osaka, in Giappone.

Il punteggio finale dell'incontro, recuperato dopo la sospensione di venerdì per pioggia, è di 6-4 6-3, specchio di un match guidato senza particolari difficoltà dalla Mertens.

Il prossimo impegno della Giorgi è previsto ancora in terra asiatica, stavolta in Cina, al Wuhan Open in programma la prossima settimana: nel primo turno l'avversaria sarà la pericolosa Madison Keys, attuale numero 16 del ranking WTA.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 12:19