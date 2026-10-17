Wuhan maledetta: Errani e Paolini escono in semifinale sciupando 7 match point, la strada per le Finals resta in salita

La semifinale di Wuhan rischia di costare carissima a Errani e Paolini, che sprecano 7 palle match e cedono a Siniakova e Hunter. La vittoria avrebbe offerto un'ipoteca verso le Finals: ora sarà volata

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Questa si che fa un male cane: non è tanto la sconfitta che Errani e Paolini incassano nella semifinale del 1000 di Wuhan, ma è il modo col quale matura, cioè dopo 7 palle match non sfruttate, con Siniakova e Hunter che riemergono dal fondo della bottiglia e riprendono per i capelli (non sanno nemmeno loro come) una partita che pareva morta e sepolta. E invece in finale domani ci saranno le due giocatrici di Cechia e Australia, opposte a Dabrowski-Stefani, per mettere le mani su un titolo che alle due azzurre avrebbe fatto comodo soprattutto in ottica Finals.

Jas e Sarita dentro al calderone: 7 coppie per un posto

Non tutto è perduto, sebbene i 250 punti lasciati per strada potrebbero pesare tantissimo nell’economia della rincorsa delle italiane. Che sebbene siano attualmente none nella Race to Indian Wells in realtà sono le ultime delle virtuali qualificate, dal momento che Krunic e Dalinina hanno già annunciato che non parteciperanno al torneo (nonostante sarebbero terze per punti raccolti nell’anno solare).

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L’occasione era ghiotta per guadagnare terreno sulle rivali, a partire da Nicholls e Mihalikova (battute agli ottavi a Wuhan) che pagano ora un ritardo di appena 31 punti. Insomma, la strada resta lunga e piena di ostacoli, con Ningbo (WTA 500) che sarà uno spartiacque cruciale per poter cercare di rintuzzare gli assalti di molte coppie rivali.

Il ritardo di 724 punti dalla coppia Schuurs/Perez, attualmente la settima nella Race, di fatto lascia presagire che ci sia da giocare solo per l’ultima posizione disponibile, con una volata che coinvolgerà non meno di 7 coppie (da Errani/Paolini a Zvonareva/Siegemund ballano appena 349 punti, con in mezzo altre 5 accoppiate).

Partita pazza: i rimpianti sono un’infinità

Quel che si fa fatica a concepire è come Jas e Sarita siano riuscite a buttar via una partita che nel finale hanno avuto l’opportunità di chiudere per ben 7 volte, di cui 5 consecutive nel match tiebreak. E dire che la giornata era cominciata male: tre palle break non sfruttate nel gioco d’apertura, poi un gioco ceduto alle avversarie (con annesso contro break) prima di una sequenza di tre game persi di fila che sembravano aver condannato anzitempo le azzurre.

Ma Siniakova comincia a sbagliare, regala a sua volta un break e sul 5-5 tutto torna in ballo, con Errani splendida protagonista nel finale di set quando arriva anche il quarto (e stavolta decisivo) break per il 7-5 finale. Tutto sembra volgere al meglio, anche perché il secondo set si apre con un altro break e con le azzurre che arrivano anche a un punto dal 5-2, che di fatto avrebbe virtualmente chiuso la questione.

Ma in quel momento l’inerzia della gara cambia nuovamente padrone: qualche sbavatura di troppo costa alle italiane il contro break, e seppur Hunter commetta due doppi falli nel decimo gioco, consegnando una palla match che Siniakova sventa con una magia, a Jas e Sarita manca sempre qualcosa per chiudere. Errani poi perde inopinatamente il servizio e si va dritte al match tiebreak, dove pur la tavola le italiane se l’erano apparecchiata, e pure bene.

Un match tiebreak surreale: da 9-4 a 10-12!

Al pronti via è Paolini a mettere il turbo, scappando sul 3-0. Hunter risponde con la medesima moneta e sul 3-3 si va al primo cambio campo, anche se poi diventa tutto un trionfo a tinte azzurre, con un parziale di 5-1 che consegna ben 5 palle match alla coppia italiana. Ma un paio di errori non forzati fanno avvicinare le avversarie, poi Siniakova inventa un’altra giocata delle sue e di colpo il collo della bottiglia si stringe.

Annullata anche la quarta palla match, sulla quinta è ancora Siniakova a dettare legge. Nonostante tutto ne arriva un’altra, la settima, e con due servizi Errani alle porte (entrambi da sotto). Hunter però ribalta la situazione e sulla prima match a favore le due avversarie non fanno prigionieri, per l’incredibile 12-10 finale. È una sconfitta bruciante: non dovessero bastare i punti per le Finals, di sicuro le 7 palle match di stasera saranno la ragione del mancato approdo.