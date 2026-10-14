Successo in due set per la garfagnina, che approda agli ottavi di finale nonostante un avvio di partita complicato. Nel prossimo turno il confronto con Kartal.

I segnali di rinascita palesati da Jasmine Paolini a Wuhan contro Sara Bejlek trovano conferme incoraggianti nella seconda vittoriosa uscita della garfagnina sul cemento del WTA 1000 cinese contro Nikola Bartunkova. Ottima la reazione dopo il difficoltoso inizio di gara, autorevole e confortante il modo con cui la campionessa azzurra ha tenuto testa a un’avversaria in grande salute, reduce dai successi di prestigio a Pechino su Aryna Sabalenka e Karolina Muchova. Una vittoria importante per Paolini, giunta al termine di una partita dalle diverse anime, ma condotta in porto nella giusta maniera.

Wuhan, avvio difficile per Paolini contro Bartunkova

Approccio complicato per Jasmine al match. Bartunkova, che a Pechino era uscita in semifinale contro Andreeva, è in un ottimo momento e lo fa capire sin dai primi scambi, facendo viaggiare velocemente la palla e costringendo Paolini a correre da una parte all’altra del campo. Il servizio non è amico della toscana nei primi giochi, lo cede due volte alla rivale che scappa via sul 2-5. A questo punto, però, è a Bartunkova che viene il “braccino”. Per due volte la ceca ha l’opportunità di servire per il primo set e in entrambe le circostanze si fa strappare il turno di battuta dall’italiana.

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Il riscatto di Jasmine e la vittoria in due set: ora Kartal

Sul 5-5 l’inerzia del match è tutta dalla partite di Paolini, che parte come un razzo anche nel tie-break (3-0). Bartunkova ha un sussulto (3-4), ma l’azzurra riesce a far suo game e set sul 7-5, aiutata dagli errori della rivale. Il set successivo si apre col break immediato di Jasmine, un piccolo tesoretto difeso con caparbietà fino al 6-3 che pone fine alla gara. Nel prossimo turno per Jas ci sarà da fare i conti con Sonay Kartal, la britannica numero 170 al mondo che nel secondo turno di Wuhan ha avuto ragione a sorpresa di Belinda Bencic, infliggendo alla svizzera – testa di serie numero 9 – una lezione severa: 6-0 7-5. Per Paolini anche l’avventura nel doppio in tandem con Sara Errani.

L’ottimismo dell’azzurra: “Spero di migliorare ancora”

Molto soddisfatta al termine della partita la tennista italiana. “Per me è bello essere tornata qui, l’anno scorso ho giocato un buon tennis a Wuhan. Sono felice di aver vinto queste due partite, anche grazie al supporto dei tifosi cinesi che non mancano mai di farmi sentire il loro affetto. Spero di esprimere un livello di tennis importante, ma soprattutto di continuare a divertirmi come sto facendo“. Quindi sulla partita vinta in modo convincente su Bartunkova e sui progressi mostrati di recente: “Nikola è un’ottima giocatrice, la palla va veloce con lei. Io sono contenta ma spero di alzare ulteriormente il mio livello e di continuare così”.