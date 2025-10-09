Wuhan, Paolini ed Errani si ritirano: Jas pensa solo al tabù Swiatek e spera nella numero 1 Sabalenka contro Rybakina

Niente doppio per Paolini ed Errani per permettere a Jas di concentrarsi sul singolare dove è ancora a caccia del pass per le WTA Finals, con la sfida a Swiatek che potrebbe essere decisiva

Niente doppio a Wuhan per Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno deciso di ritirarsi dal WTA 1000. Dietro alla scelta della coppia azzurra c’è quasi certamente la volontà di non sovraccaricare di impegni Jas in questo periodo a lei fondamentale per ottenere la qualificazione alle WTA Finals, soprattutto in vista della delicata sfida contro Iga Swiatek nei quarti di finale del tabellone di singolare, che potrebbe permetterle di staccare nella Race Elena Rybakina, che dovrà invece vedersela con la numero 1 Aryna Sabalenka.

Paolini ed Errani si ritirano

Pochi minuti dopo la vittoria di Paolini in singolare per ritiro della sua avversaria Clara Tauson è arrivata la notizia che non vedremo all’opera l’azzurra nel torneo di doppio. Jasmine ed Errani – coppia testa di serie n°1 in tabellone – hanno infatti deciso di ritirarsi senza disputare nemmeno un match al WTA 1000 di Wuhan, lasciando così via libera a Bianca Andreescu e Yuan Yue di volare ai quarti di finale.

Paolini, ora priorità al singolare

Con ogni probabilità la decisione della coppia azzurra è stata presa per cercare di aiutare Paolini nella sua rincorsa alle WTA Finals, con Errani che certamente non avrà avuto nulla in contrario visto il bel rapporto che la lega a Jas e la voglia di vederla ottenere traguardi importanti e il fatto che le due sono al momento la prima coppia in classifica nella Race e hanno già strappato da tempo il pass per il torneo di fine anno.

Pass che invece Paolini in singolare deve ancora guadagnarsi. Grazie all’approdo ai quarti di finale Jas è salito all’ottavo posto (l’ultimo utile per qualificarsi) nella race scavalcando Rybakina, che però è distante appena 43 punti, motivo per cui l’azzurra vuole provare a dare la spallata decisiva alla kazaka nel torneo di Wuhan.

La sfida tra Paolini e Rybakina per le Finals passa da quella tra Swiatek e Sabalenka per il n°1

Riuscirci però sarà tutt’altro che facile per Paolini, che nel prossimo turno dovrà vedersela con il tabù Swiatek, sempre vincitrice nei sei precedenti tra le due giocatrici. Per sua fortuna anche Rybakina è attesa a una sfida complicata contro Sabalenka, con la sfida per le WTA Finals che di fatto incrocia quella per il numero 1 della classifica WTA, dove la polacca spera di realizzare un’incredibile rimonta (al momento le due sono distanti 1457 punti nella classifica che tiene conto solo dei punti conquistati nell’anno corrente) per chiudere l’anno in vetta al ranking.