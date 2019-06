WWE, Batista: "Perso tutto per fare l'attore"

"Sono stato in affanno per tre anni, ero sfiduciato e ho perso tutto. Non riuscivo a trovare lavoro come attore". Parole di Batista, ex stella WWE, riportate da Marca. Per sua fortuna, Batista è poi diventato una star di Hollywood (è famoso soprattutto per il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia)..

"Sapevo che la WWE non mi avrebbe mai permesso di fare altro al di fuori della compagnia, così ho lasciato tutto per dimostrare a me stesso che potevo fare l'attore", ha proseguito Batista, tornato a combattere in WWE a WM 35 (probabilmente l'ultimo match della sua carriera). Ormai si sente ed è un attore.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 07:43