WWE Clash of Champions: Rollins da applausi

Dopo 4 Stomp e un Pedrigree Seth Rollins resta Universal Champion, battendo Braun Strowman allo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) e chiudendo con il suo titolo il pay-per-view WWE Clash Of Champions. The Architect, però, dopo il match è stato apertamente sfidato da “The Fiend” Bray Wyatt, che potrebbe essere il suo prossimo avversario.

Kofi Kingston sconfigge Randy Orton e conserva il WWE Championship. Il ghanese, ormai campione da WrestleMania 35, ricorre alla sua Trouble in Paradise per superare The Viper. Match stupendo per il Raw Women’s Championship tra “The Man” Becky Lynch e “The Boss” Sasha Banks. L’irlandese perde per squalifica, ma resta campionessa. Bayley sorprende Charlotte Flair con una carambola all’angolo e sconfigge The Queen davanti al suo pubblico, rimanendo SmackDown Women’s Champion.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 09:45