WWE, ecco chi verrà in Italia

La WWE sta per tornare in Italia. Due appuntamenti, il 9 novembre a Bologna, il giorno dopo a Roma. Tante le stelle di Raw che saranno protagoniste nel Bel Paese, tra cui Dolph Ziggler che ha svelato il suo sogno: "L'unico con cui vorrei salire sul ring è The Undertaker".

Questi i match più intriganti: per il Raw Women’s Championship, Ronda Rousey (amatissima dal pubblico italiano) e Nikki Bella sfideranno Alexa Bliss e Mickie James. Imperdibile anche il match tra Roman Reigns e Braun Strowman, che si sfideranno per il titolo di Universal Champion, e quello per i titoli di coppia di RAW tra il ritrovato duo dello Shield Seth Rollins e Dean Ambrose, contro Dolph Ziggler e Drew McIntyre. Saliranno sul ring anche Sasha Banks, Bayley ed Ember Moon contro la Riott Squad, oltre all’interessante match tra Bobby Lashley e Kevin Owens.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 08:00