WWE Extreme Rules, brilla Brock Lesnar

Grande spettacolo a Philadelphia, dove è andato in scena il PPV WWE Extreme Rules. Prova di forza di Brock Lesnar che è tornato Universal Champion, mandando al tappeto Seth Rollins (sfruttando, al meglio, il Money in the Bank).

Seth Rollins aveva appena terminato, in maniera vittoriosa, il match Winners Take All Mixed Tag Team Extreme Rules, al fianco di Becky Lynch, contro Baron Corbin e Lacey Evans. Neppure il tempo di festeggiare la vittoria ed è apparso Brock Lesnar che, dopo aver mostrato la famosa "valigetta" del Money in the Bank (che dà il diritto di sfide chiunque in qualunque momento), in pochi secondi, l'ha messo ko, strappandogli la cintura di Universal Champion.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 10:01