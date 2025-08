WWE, la verità sul ritorno choc di Brock Lesnar a Summerslam: c'entra John Cena, il retroscena

L'edizione di Summerslam 2025 si è chiusa con il botto: dopo due anni di assenza Brock Lesnar ha fatto ritorno sul ring stendendo John Cena. All'orizzonte una faida tra leggende

La due giorni di Summerslam, evento estivo di punta della WWE, si è chiusa col botto: il ritorno a sorpresa di Brock Lesnar dopo due anni di assenza dal ring. Non solo: The Beast Incarnate ha sconvolto i fan del MetLife Stadium stendendo John Cena, reduce dalla sconfitta nel main event con contro Cody Rhodes, con la sua devastante F-5. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto la Federazione a richiamare un wrestler da tempo in rotta con la compagnia?

WWE, il ritorno Brock Lesnar a Summerslam

Bisognava lasciarsi alle spalle la delusione per l’epilogo di Wrestlemania 41, che aveva visto John Cena conquistare il diciassettesimo titolo mondiale della sua carriera contro Cody Rhodes, con un colpo ad effetto. Un nome capace di generare entusiasmo e, perché no, anche polemiche. Chi meglio di Brock Lesnar?

The Beast ha fatto capolino al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey – già teatro della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint-Germain – poco dopo il successo di Rhodes ai danni del wrestler-attore, che ha così perso il WWE Championship. Mentre Cena si godeva il merito tributo dei tifosi, la sorpresa che nessuno immaginava: il ritorno di Lesnar. L’ex MMA è salito sul ring, ha schivato l’attacco del rivale dopo una serie di sguardi minacciosi a distanza, l’ha caricato sulle spalle e l’ha steso con l’F-5, il suo marchio di fabbrica. E giù il sipario sull’edizione 2025 di Summerslam.

Perché The Beast è tornato dopo due anni: c’entra John Cena

Perso quello che quasi sicuramente sarà l’ultimo titolo della sua immensa (e anche divisiva) carriera, John Cena saluterà in maniera definitiva il wrestling a fine 2025 per dedicarsi a tempo pieno al cinema. Per il 48enne del Massachusetts si prospetta, dunque, una nuova ed esclusiva vita professionale sul set. Nel solco tracciato da The Rock e Dave Bautista, per intenderci.

Prima, però, va reso omaggio ai milioni di fan sparsi in giro del mondo con una last dance da urlo contro un altro mito del calibro Brock Lesnar, l’unico nome dello spessore dell’ex rapper. Ecco, la rivalità avviata a Summerslam servirà a congedare Cena nel tour che porterà la WWE anche ai piedi della Torre Eiffel con l’evento Clash In Paris.

Il caso delle molestie sessuali e il retroscena di Summerslam

I tifosi, ancora scossi dalla morte di Hulk Hogan, sono letteralmente impazziti nel momento in cui è risuonata la musica che scandisce l’ingresso del 10 volte campione della WWE. A quanto pare, in pochi nella compagnia sapevano della sua partecipazione a Summerslam. Già, massima riservatezza per non rovinare l’effetto sorpresa. Riuscitissima. Emergono gustosi retroscena legati al suo arrivo al MetLife: Lesnar ha preso un volo privato dal Minnesota, è stato tenuto nascosto tutto il giorno per poi manifestarsi solo in serata nel backstage quando l’evento era già in corso.

Il suo ritorno, però, segna anche un nuovo inizio con i vertici della WWE in seguito all’ultimo incontro perso contro Cody Rhodes a Summerslam 2023 e le distanze prese nei suoi confronti dopo nel 2024 il suo nome è stato tirato in ballo nell’ambito di una causa spinosa che accusava l’ex presidente della compagnia Vince McMahon di violenza sessuale. Va precisato che Lesnar non è mai stato inserito tra gli imputati né gli sono state rivolte accuse: come riferito da Dave Meltzer nell’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio, circa un mese fa l’ufficio legale della WWE lo avrebbe scagionato spianando così la strada al suo ritorno dopo due anni.