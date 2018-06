WWE Money in the Bank, brillano Strowman e Ronda

Spettacolo al WWE Money in the Bank, PPV andato in scena all'Allstate Arena di Rosemont (Illinois). Strowman si è aggiudicata la preziosa valigetta nel main event dell'evento, in un match a otto davvero emozionante. Ora Strowman potrà affrontare Brock Lesnar per l'Universal Championship.

Brilla anche AJ Styles che batte Nakamura e si conferma campione WWE. Alexa Bliss, dopo aver conquistato la valigetta, la sfrutta nel convulso finale del match tra Ronda Rousey e Nia Jax, diventando la nuova campionessa di Raw.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 08:00