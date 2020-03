WWE, Roman Reigns non parteciperà a WM

Attraverso il proprio profilo Instagram, Roma Reigns, una delle stelle della WWE, ha ufficializzato la sua decisione di non partecipare a WrestleMania, il PPV più importante della stagione, in programma il 4 e 5 aprile prossimi (a porte chiuse).

"Ho preso questa decisione per me, ma ricordatevi che adoro tutto questo. Amo il ring e sono pronto a tornare al lavoro. Mi sto solo prendendo una piccolissima pausa", ha spiegato The Big Dog che, recentemente, ha sconfitto la leucemia.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 09:06