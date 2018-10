WWE, Ronda brilla al PPV Evolution

Al Nassau Coliseum di Long Island, a New York, è andato in scena in primo PPV WWE tutto al femminile. Applausi soprattutto per Ronda Rousey che, nel main event dell'evento, si è sbarazzata di Nikki Bella (con Brie Bella), confermando il Raw Women's Championship.

L'NXT Women's Championship ha visto il successo di Shayna Baszler su Kairi Sane. Applausi anche per l'eterna Trish Stratus che, insieme a Lita, ha battuto, in un tag team match, il duo composto da Mickie James.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 09:35