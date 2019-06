WWE, Seth Rollins resta Universal Champion

A Tacoma, in quel di Washington, è andato in scena il PPV WWE Stomping Grounds. Seth Rollins ha mantenuto il titolo di Universal Champion, battendo Baron Corbin. Vittoria anche per Kofi Kingston nello Steel Cage Match contro Dolph Ziggler (Kofi Kingston si conferma WWE Champion).

In campo femminile, Bayley ha conservato il titolo femminile di Smackdown, battendo Alexa Bliss w/ Nikki. Nessun cambio di cintura neppure per quanto concerne il titolo femminile di Raw: la campionessa in carica Becky Lynch ha vinto, per sottomissione, il match con Lacey Evans.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 10:05