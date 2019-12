WWE TLC, brillano le Kabuki Warriors

Spettacolo nel PPV TLC della WWE, andato in scena a Minneapolis. Grandi protagoniste sono state le Kabuki Warriors, ossia Asuka e Kairi Bane che si sono confermate Women’s Tag Team Champions, battendo Charlotte Flair e Becky Lynch.

Negli altri match, da evidenziare la vittoria di King Corbin nei confronti del The Big Dog Roman Reigns. Emozioni nel Ladder Match tra New Day e The Revival con vittoria dei primi che mantengono le cinture di SmackDown Tag Team Championship.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 10:17