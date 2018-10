Xavi: "Dominammo l'Inter nel 2010"

L'ex centrocampista del Barcellona Xavi in un'intervista al Corriere dello Sport è tornato a parlare del match contro l'Inter del 2010: "Le ricordo bene quelle due partite. All'andata, a San Siro, il primo tempo eravamo in controllo e passammo in vantaggio, ma l'arbitro Benquerença non ci aiutò molto e l'Inter prese campo. Furono bravi a pressarci alti e rubare qualche pallone pericoloso, ma alcune decisioni dell'arbitro… Nel ritorno a Barcellona facemmo noi la partita dall'inizio alla fine e la remuntanda sembrava possibile, invece Eto'o fece il terzino in maniera splendida, Milito fu encomiabile e tutti i nerazzurri si sacrificarono. Essere eliminati dopo aver dominato fu una pena. Il gioco di Mourinho? A me piace un altro tipo di calcio, non è una critica nei suoi confronti ma non mi diverto a giocare in quel modo e le mie squadre non avranno mai quell'atteggiamento".

Inter e Barcellona torneranno ad affrontarsi mercoledì: "Me la aspetto come quella del 2010. Il Barcellona manterrà il controllo del gioco, l'Inter si difenderà per poi ripartire in velocità con Perisic e Icardi. I miei ex compagni sono favoriti; se cerchi solo di non subire, uscire indenne dal Camp Nou non è semplice. Sarà però un vantaggio per l'Inter non avere di fronte Messi, il più forte con cui abbia giocato, l'unico che può fare la differenza da solo e in qualsiasi momento. Meglio anche di Cristiano Ronaldo, è il più forte della storia".

SPORTAL.IT | 23-10-2018 11:55