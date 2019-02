Yamaha alla riscossa: presentato il nuovo bolide di Valentino Rossi

Presentata a Giacarta la nuova livrea della Yamaha M1 che sarà guidata durante il prossimo Mondiale da Valentino Rossi e Maverick Viñales. Nella conferenza stampa prima della presentazione la scuderia giapponese ha ufficializzato il nuovo project leader della MotoGP, Takahiro Sumi, fino ad ora responsabile della divisione telai dell'azienda, al posto di Kouiji Tsuya, defenestrato dopo due stagioni da dimenticare.

La nuova M1 ha, come preannunciato da Valentino, i colori nerazzurri: il classico blu Yamaha, e il nero dello sponsor Monster. Il battesimo di fuoco avverrà tra due giorni, a Sepang durante i primi test ufficiali della stagione.

Il Dottore è apparso molto carico: "In questo momento della stagione sei sempre molto eccitato, è un peccato che le vacanze siano finite, ma siamo pronti per la stagione"

L'accoppiata con Maverick: "Lui è molto giovane, io sfortunatamente non tanto, ma ho una lunga carriera e grande esperienza, Maverick è veloce e forte, abbiamo una buona relazione, lottiamo in pista ma abbiamo molto rispetto fuori, ma come ha detto lui l’importante è il risultato, siamo pronti, proveremo ad essere forti".

Per il centauro di Tavullia la Yamaha in questa stagione deve concentrarsi su un aspetto in particolare: "Dobbiamo lavorare duramente, nell’ultimo periodo i nostri rivali hanno fatto un buono step, le chiavi per me sono le gomme, cerchiamo sempre di lavorare per salvare le gomme, è un lavoro difficile, molto preciso. Questo credo che sia l’obiettivo per questa stagione per cercare di vincere".

I nuovi colori dello sponsor Monster: "Per me è un lungo tempo che sono con Monster, mi sento bene, mi piacciono i colori e credo che il verde e il nero stanno bene col blu della Yamaha, siamo più aggressivi, siamo un po’ man in black. sono orgoglioso di questo, è molto importante avere Monster come sponsor del team".

I 10 anni dall'ultimo titolo: "Sfortunatamente è tanto tempo fa, troppo, il 2009 è stata una grande stagione, ho lottato col mio compagno per tutta la stagione e ho vinto il mondiale, ho bellissimi ricordi. Cos’è cambiato? Tante cose e niente, il nostro sport è cambiato molto il livello è più alto, dall’altro lato nel team niente, mi sento lo stesso, un lungo tempo in Yamaha ma sempre una bella sensazione e l’atmosfera del team è sempre importante per ottenere risultati".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 07:25