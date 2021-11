Yamaha, Andrea Dovizioso: "Finalmente ho capito qualcosa"

12-11-2021 19:51

Il centauro della Yamaha Andrea Dovizioso ha commentato soddisfatto le prove libere del venerdì a Valencia: “Quella odierna è stata sicuramente la mia migliore giornata della stagione. È andata abbastanza bene, se non meravigliosamente. Ho capito che devi essere molto gentile con questa moto, mentre di solito sei veloce quando guidi in modo aggressivo. Ma non puoi farlo con questa moto, devi essere molto attento”.

“Nei primi giri ero ancora troppo aggressivo. Poi sono stato un po’ più tranquillo ed i tempi sul giro sono migliorati. Questo mi rende fiducioso”.

In vista della gara: “Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e domani ci concentreremo sul passo gara. Di solito sono sempre indietro di 1,2 o 1,3 secondi, questa volta mi sembra molto meno e per questo sono davvero felice. Il nostro obiettivo è rimanere nella top 10 e concentrarci sulla gomma posteriore. A Valencia si rovina molto rapidamente e può quindi influenzare la gara”.

