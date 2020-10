Yamaha, colpo di scena sul sostituto di Valentino Rossi

Il team director della Yamaha Massimo Meregalli in un’intervista a Sky non ha escluso la possibilità che Jorge Lorenzo sostituisca Valentino Rossi, positivo al Covid, per la seconda gara ad Aragon: “Abbiamo un lasso di tempo di 10 giorni per trovare un sostituto a Rossi. Di sicuro non lo faremo per Aragon 1, non abbiamo ancora parlato se farlo per Aragon 2. Lorenzo? Non escludiamo questa ipotesi, anche se stando a quanto visto nei test di Portimao ha bisogno di girare ancora”.

“Se Vale non dovesse essere in grado di tornare a Valencia prenderemo più in considerazione l’ipotesi di sostituirlo con Lorenzo. Jorge ha girato un giorno e mezzo a Sepang a febbraio, poi non è più salito su alcuna moto. Ha perso l’abitudine alla frenata, alla velocità, all’accelerazione, deve girare ancora in moto”.

OMNISPORT | 16-10-2020 11:14