Yamaha, Melandri dà una mano a Valentino Rossi?

"2020 di nuovo insieme….???": Marco Melandri su Instagram ha postato una foto che lo ritrae insieme a Silvano Galbusera, che, ormai ex capo tecnico di Valentino Rossi, nella prossima stagione sarà nel test team della Yamaha. Possibile che Macio, che si è appena ritirato dalle corse dopo l'ultima stagione in Sbk, torni subito in sella come test rider della scuderia giapponese.

Significativi gli hashtag postato dal centauro: #mm33 #2020 #silvanogalbusera #testteam #worldsbk #motogp #novita #moto #motorbike #motorcycle #motoe.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 21:28