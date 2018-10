Yamaha, Meregalli: "Non conosciamo il problema"

La Yamaha sta vivendo un momento delicatissimo. Sia Rossi che Vinales non sono competitivi da tempo. Il Dottore, in più occasione, si è lamentato del lavoro della Yamaha. Meregalli, direttore della casa nipponica, ha fatto il punto: "Innanzitutto è bene dire che non conosciamo il motivo per cui un giorno andiamo bene e l'altro no", le sue parole riportate da Marca.

Il direttore del team va anche oltre: "E' difficile risolvere il problema quando non sai quale sia. La caso peggiore e non sapere il perchè. E' difficile essere positivi o persino avere fiducia", conclude lo stesso Meregalli.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 09:35