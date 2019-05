Yamaha, Meregalli non nasconde la delusione

Il team director della Yamaha Maio Meregalli ammette che si aspettava qualcosa di più dai test di lunedì a Jerez: "Abbiamo trovato alcuni piccoli miglioramenti che possono essere utilizzati per il prossimo Gran Premio di Le Mans. In tutta onestà, ci aspettavamo qualcosa di più significativo".

"In ogni caso, è stato fatto un altro passo. Abbiamo dovuto provare alcuni assetti elettronici per migliorare l’accelerazione, oltre che le due nuove specifiche dei pneumatici posteriori che la Michelin ci ha dato oggi. Poiché ci siamo concentrati completamente su questi compiti, non abbiamo pensato di fare un time attack per fare un giro veloce Proveremo nuovi aggiornamenti nel prossimo test a Barcellona", è la sua dichiarazione riportata sul sito ufficiale della scuderia giapponese.

