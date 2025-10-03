Barcellona, Yamal si fa male di nuovo: a rischio anche la sfida col Real. Scontro con la Federazione, scoppia il caso

L’attaccante del Barcellona si ferma nuovamente per un problema all’inguine accusato nel corso della sfida col PSG ma è scontro tra il club blaugrana e De La Fuente

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lamine Yamal si ferma di nuovo. Il giocatore del Barcellona ha subito una ricaduta nel suo infortunio all’inguine e dovrà stare fermo per due o tre settimane. Un problema che ha innescato anche uno scontro con la federazione spagnola con il team di De La Fuente che sarà impegnato con la Georgia e la Bulgaria nelle qualificazioni Mondiali.

Il problema muscolare di Yamal

Nuovo infortunio per Lamine Yamal, il calciatore spagnolo era da poco tornato in campo e ora è costretto a fermarsi nuovamente. Il problema muscolare all’inguine che già lo aveva tenuto fuori per diverse settimane sembra essersi ripresentato dopo la sconfitta contro il PSG. Per lui non sarà possibile scendere in campo nella sfida contro il Siviglia, salta la convocazione in nazionale (con aggiunta di polemiche) e l’attaccante rischia di rimanere fuori altre 2-3 settimane. Dopo la sosta il Barcellona scende in campo contro Girona e poi in Champions contro l’Olympiacos ma il pensiero già corre alla sfida con il Real Madrid in programma il 26 ottobre con Lamine che rischia di saltare anche quell’appuntamento.

Scontro tra il Barcellona e la Federazione

L’infortunio di Yamal porta anche a uno scontro tra il Barcellona e la Federcalcio spagnola. A rivelarlo è il quotidiano Marca che sostiene che l’ultimo contatto tra il club e i vertici federali sia avvenuto nella giornata di giovedì e che in quella occasione non era stato riportato nessun infortunio occorso al giocatore. Anzi, in quella circostanza pur parlando di un calciatore stanco dopo la partita col PSG, avevano anche rivelato la possibilità di vederlo in campo contro il Siviglia. E la convocazione dunque è arrivata.

Il giorno dopo però cambia tutto con il Barcellona che ha comunicato l’infortunio di Yamal e dunque anche la sua indisponibilità a rispondere alla convocazione. Una situazione che rischia di creare un po’ di malumore visto che il primo infortunio era avvenuto propio con la maglia della nazionale e in quella occasione il tecnico blaugrana Flick ea stato molto duro.

Le polemiche sulla vita privata

E’ un momento molto particolare per Lamine Yamal. Il calciatore spagnolo negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione ma non per i suoi gol quanto per la sua vita privata. In Spagna ovviamente ogni sua mossa viene seguita dai media che stanno scavando anche nelle sue relazioni personali soprattutto dopo la festa per il suo 18esimo compleanno che ha scatenato un’ondata di polemiche. E c’è anche chi lo accusa, tra i giornalisti spagnoli, di non avere sempre un atteggiamento professionale e da atleta fuori dal campo.