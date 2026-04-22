Yamal s’infortuna segnando un rigore: il precedente di De Bruyne che preoccupa il Barça e l'allarme Mondiali

Clamoroso quanto successo al Camp Nou nel primo tempo tra Barcellona e Celta Vigo, con Yamal che segna su rigore ma s'infortuna calciando facendo scattare l'allarme Mondiali per la Spagna e un malore sugli spalti che interrompe il match per 20'

Succede di tutto nel primo tempo della sfida tra Barcellona e Celta Vigo valida per la 33esima giornata de LaLiga. Dopo aver rischiato di finire sotto nel punteggio in paio di occasioni i blaugrana trovano la rete del vantaggio con Lamine Yamal, ma la gioia dei catalani dura pochi secondi. Calciando il rigore dell’1-0 il fenomeno spagnolo ha infatti accusato un infortunio che lo ha obbligato a lasciare immediatamente il campo, esattamente come Kevin De Bruyne, un precedente che ha fatto scattare l’allarme in vista dei Mondiali. Come se non bastasse poi il match è stato poi interrotto per circa 20’ per un malore sugli spalti.

Yamal s’infortuna segnando un rigore

Nemmeno il tempo di festeggiare la rete del vantaggio contro il Celta Vigo che in casa Barcellona è scattato immediatamente l’allarme per le condizioni dell’autore del gol Yamal. Nel calciare il rigore infatti il fenomeno classe 2007 ha avvertito un dolore muscolare, che lo ha portato ad arrestare immediatamente la propria esultanza e a fare segno alla panchina prima di accasciarsi vistosamente dolorante a terra. L’attaccante si è poi alzato sulle sue gambe e ha abbandonato il campo, anche se l’espressione sul suo volto, così come su quello di Flick era tutt’altro che rassicurante.

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Il precedente di De Bruyne che fa scattare l’allarme per i Mondiali

Al momento non è ancora nota l’entità dell’infortunio di Yamal ne di conseguenza per quanto dovrà restare fuori, ma c’è un precedente che preoccupa il Barcellona e soprattutto la Spagna, con tanto di allarme per la sua partecipazioni ai Mondiali. Quello di Lamine non è il primo infortunio stagionale che un giocatore si procura calciando un rigore. Un precedente noto viene infatti proprio dalla Serie A e ha come protagonista De Bruyne, che dopo aver trasformato il penalty contro l’Inter nella sfida disputata lo scorso 25 ottobre era stato obbligato a saltare i successivi quattro mesi per un problema al flessore.

Il malore sugli spalti e il lunghissimo stop

le disavventure in Barcellona-Celta Vigo però non si sono esaurite qui. Dopo la rete di Yamal e la sua sostituzione infatti il gioco ha dovuto attendere circa 20’ prima di riprendere. A causare questa interruzione è stato un malore sugli spalti, dove un tifoso del Barcellona, stando a quanto riportato da Eurosport, ha accusato un arresto cardiaco che ha richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno salvato e stabilizzato il tifoso.