Yamal, nuova polemica dopo video choc, la sua maglia n.10 batte record vendite ma costa una cifra

Gioie e dolori per il babyfenomeno del Barcellona che però sta già ripagando il club per il rinnovo record: la sua maglia numero 10 a ruba

Se c’è un nome che sta facendo scalpore in questi giorni, è quello di Lamine Yamal. Il babyfenomeno del Barcellona ha compiuto 18 anni domenica scorsa e, per festeggiare, ha organizzato una festa non priva di polemiche tra accuse di sfruttamento di soggetti affetti da nanismo e quant’alro. Inoltre, dopo il compleanno, il calciatore ha pubblicato un video sui suoi social media che ha alimentato ulteriormente la polemica ma per il popolo blaugrana resta un idolo.

Il video della polemica

Nell’ultimo filmato postato sul web si vede Yamal che mentre torna a casa a bordo di una vettura filma un amico che dormiva. Ciò che ha suscitato critiche è che nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza alla guida: un’infrazione al codice della strada che può avere gravi conseguenze e che ha scatenato subito polemiche.

La n.10 di Yamal va a ruba

Come regalo per il suo compleanno Yamal, che di recente ha rinnovato il contratto col Barcellona fino al 2031 per 8 milioni di euro netti all’anno, con un progressivo aumento della cifra fino a 18 milioni l’anno, ha ricevuto dal suo club la storica n.10 che fu di Ronaldinho e Messi.

La nuova divisa è in vendita negli store da 48 ore ed è diventata il prodotto più venduto in un solo giorno nella storia dei negozi ufficiali del club . Mai prima d’ora si era raggiunto un volume di domanda così elevato, con alcuni store sull’orlo del “tutto esaurito” , sebbene, come spiega lo stesso club, dispongano di scorte sufficienti per continuare a vendere la maglia.

Previsto fatturato di 10 milioni di euro

Il sito web “Culemania” ha riportato che Nike, la multinazionale responsabile della produzione e della distribuzione delle maglie della prima squadra, aveva ordinato una spedizione iniziale in tutto il mondo di 70.000 unità – 30 pallet con 2.300 maglie ciascuno da distribuire in 170 paesi diversi – con una previsione di fatturato iniziale di circa dieci milioni di euro.

Quanto costa la maglia di Yamal

Per accaparrarsi la maglia numero 10 di Lamine Yamal, bisognerà sborsare un bel po’ : la versione per bambini costa 114,99 euro , quella per adulti 134,99 euro . Esiste anche una versione più esclusiva , praticamente identica a quella indossata dai calciatori, che costa 184,99 euro . Le prime due sono le più gettonate, mentre l’ultima è la meno richiesta, sebbene abbia anch’essa un suo mercato, soprattutto tra i turisti asiatici.

Uno dei negozi ufficiali di Barcellona ha venduto più di 400 magliette in due giorni, un ritmo “davvero folle” , secondo i dipendenti, ma non abbastanza da esporre un cartello “esaurito”. BLM, la società madre responsabile del merchandising dell’FC Barcelona, ora parla spudoratamente di un fatturato record per la stagione 2025/26 . “Non fermiamoci” è il mantra che circola tra i dirigenti del club in questi giorni.