Yamal, prima lo schiaffo di France Football poi lo scandalo sulla vita privata: un giorno da incubo per lo spagnolo

La rivista francese ha rivelato i voti per il Pallone d’Oro che hanno visto un dominio netto di Dembelè ma per Yamal le cose si erano già messe male con le rivelazioni dell’influencer Fati Vazquez

Una giornata da incubo o quasi per Lamine Yamal, il giovane calciatore spagnolo del Barcellona si prepara per il ritorno in campo dopo l’infortunio ma deve fare i conti anche con qualche notizia negativa: dalla sconfitta nella corsa al Pallone d’Oro alle rivelazioni sulla sua vita privata.

Lo schiaffo di France Football

Un duro colpo per Yamal arriva dalla Francia con France Football che ha rivelato tutti i dati sulle votazioni finali del Pallone d’Oro. Quella che sembrava una corsa a due tra Ousmane Dembelè e Lamine Yamal è stata in realtà più una fuga solitaria del calciatore del PSG che ha vinto con un distacco molto netto. I punti tra il primo e il secondo sono 321 (1380 a Dembelé e 1059 a Yamal) ma nei dati rivelati dalla rivista francese si vede una vittoria più schiacciante: tra i 100 che hanno espresso la loro preferenza ben 73 hanno inserito Dembelè al primo posto e solo 11 hanno invece scelto Yamal. Gli altri voti sono andati a Vitinha, Salah, Hakimi, Mbappé e anche a due giocatori molto conosciuti a Napoli con un voto a testa per Kvaaratskhelia e per McTominay.

Negli ultimi anni il distacco tra il primo e il secondo nella corsa al Pallone d’oro è oscillato tra i 33 tra Messi e Lewandowski nel 2021 e i 386 tra Benzema e Mané nel 2022. Mentre lo scorso anno Rodri ha avuto la meglio su Vinicius solo per 41 punti.

Le rivelazioni di Fati Vazquez

A complicare la giornata di Lamine Yamal ci sono state anche le dichiarazioni dell’influencer Fati Vazquez che nel podcast “En Todas las salsas” ha svelato alcuni retroscena sulla vita privata e “sentimentale” del calciatore: “Non è un ragazzo così umile come lo descrivono. Ho conosciuto la sua cerchia e non credo che lo stiano consigliando nel modo migliore o che stia prendendo le decisioni giuste. Credo sia normale fare quelle cose a quell’età. A 17 anni ha portato 10 ragazze su una barca a Ibiza. Il suo agente tiene un calendario per lui, organizza le giornate con le ragazze con cui esce, Lamine ha un calendario di ragazze”.

Il ritorno in campo

A parziale consolazioni per il giocatore del Barcellona c’è la notizia del suo ritorno in campo. Il giocatore ha fatto i conti con un problema muscolare che gli ha creato un po’ di problemi ma proprio oggi ha annunciato: “Sono tornato”, dalle sue pagine social. L’attaccante si è allenato con il resto della squadra e dovrebbe essere convocato per la sfida contro la Real Sociedad con l’obiettivo di essere al meglio per la sfida di Champions League contro i campioni in carica del PSG per provare a prendersi una rivincita contro Dembelè.