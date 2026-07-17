Yamal salta la sfida con Messi? Lamine non si allena in gruppo e tiene in ansia la Spagna, a rischio la finale con l'Argentina

Allarme per le condizioni di Yamal e Pedro Porro, che al primo allenamento dopo la vittoria sulla Francia non si sono allenati col gruppo, mettendo in ansia la Spagna in vista della finale dei Mondiali di domenica contro l'Argentina

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A pochissimi giorni dalla finale dei finale dei Mondiali scattata un po’ di preoccupazione in Spagna. Al primo allenamento di squadra della selezione iberica dopo la vittoria sulla Francia infatti non ha preso parte Lamine Yamal insieme a Pedro Porro, che hanno svolto un lavoro individuale. A preoccupare in vista della sfida contro l’Argentina in programma domenica alle 21 è soprattutto una vistosa fasciatura comparsa sulla coscia sinistra del fenomeno del Barcellona.

Spagna in ansia, Yamal e Pedro Porro si allenano a parte

Alla ripresa degli allenamenti dopo la bella vittoria sulla Francia nella semifinale dei Mondiali per la Spagna è scattato subito l’allarme sulle condizioni di Yamal e Pedro Porro, che non si sono allenati in gruppo ma hanno svolto una sessione individuale in vista del ritorno in campo domenica per l’appuntamento più importante delle loro carriere nella finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina.

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Cos’hanno Yamal e Pedro Porro

A riportare la notizia è stata Marca, con il quotidiano spagnolo che ha spiegato come la scelta di non allenarsi in gruppo per Yamal sia dovuta a una forte contusione, probabilmente dovuta al fallaccio di Digne che ha causato il rigore del vantaggio spagnolo in semifinale, sulla coscia sinistra vistosamente fasciata anche per alleviare il forte dolore provato da Lamine.

Per quanto riguarda Porro, uno dei protagonisti nella cavalcata della Spagna sino alla finale con tanto di gol contro la Francia, si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Un fastidio che il terzino del Tottenham aveva sentito anche subito dopo il suo esordio contro l’Arabia Saudita e che lo aveva portato a saltare la sfida con l’Uruguay.

Le sensazioni verso la finale dei Mondiali contro l’Argentina

Nonostante tutto ciò in realtà le sensazioni per entrambi i giocatori in vista della finale con l’Argentina sembrano essere positive. Marca parla infatti di scelta preventiva per evitare di aggravare la condizione dei due giocatori in vista della finale e anche dalle immagini dell’allenamento né Lamine né il ct De La Fuente sembravano particolarmente preoccupati. La speranza è che le sensazioni positive vengano confermate per domenica, in modo da permettere agli appassionati di assistere all’attesissima sfida tra Messi e Yamal.