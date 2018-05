Yates va in crisi, Giro d'Italia riaperto

A Prato Nevoso la maglia rosa Simon Yates va in crisi e il Giro d'Italia si riapre. Il corridore della Mitchelton – Scott ha sofferto nella salita finale della diciottesima tappa (Abbiategrasso-Prato Nevoso di 196 km) gli attacchi di Dumoulin, Froome e Pozzovivo, ed è costretto a cedere secondi preziosi che permettono al campione in carica di riavvicinarsi in classifica generale (ora è soli 28 secondi con ancora due tappe alpine e Cima Coppi)

Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) ha vinto grazie a una fuga. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) e Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec).

Il vincitore di tappa Schachmann, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non potevo immaginare di più di quello che ho ottenuto al Giro finora. Dopo il primo giorno di riposo ho sofferto per un'infezione respiratoria ed ho recuperato solo il secondo giorno di riposo. Sapevamo di avere una possibilità oggi. Devo dire un enorme grazie a Michael Morkov per l'aiuto. Ero fiducioso di poter vincere contro i miei ultimi avversari".

Simon Yates, visibilmente affaticato, ha rilasciato poche parole: "Alla fine non avevo gambe. Va bene lo stesso. Ho fatto il meglio che potevo e sono contento del vantaggio rimasto. Alla fine sono ancora in testa".

RISULTATO FINALE

1 – Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) – 196 km in 4h55’42”, media 39,770 km/h

2 – Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) a 10"

3 – Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec) a 16"

4 – Christoph Pfingsten (Bora – Hansgrohe) a 1'10"

5 – Marco Marcato (UAE Team Emirates) a 1'26"

CLASSIFICA GENERALE

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 28"

3 – Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) a 2'43"

4 – Chris Froome (Team Sky) a 3'22"

5 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a 4'24"

6 – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'54"

SPORTAL.IT | 24-05-2018 18:15