Yaya Touré si presenta all'Olympiacos

E' bastata la sua presenza sulle tribune per Karaskaikis Stadium per "aiutare" la sua nuova squadra, l'Olympiacos (ci ha già giocato, nella stagione 2005/06), a stravincere la sfida, valida per il campionato ellenico, contro il Giannena (5-0 il finale).

L'ex Manchester City, 35 anni, ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore dell'Olympiacos (squadra avversaria del Milan in Europa League): "Non potevo più aspettare ad aiutare il club a vincere quei trofei che i tifosi vogliono".

SPORTAL.IT | 03-09-2018 09:00