Yaya Touré torna in Grecia

Come riportato dal Mundo Deportivo, il futuro di Yaya Touré sarà nel campionato ellenico. L'ivoriano, 35 anni, ha concluso la sua avventura al Manchester City e starebbe per far ritorno all'Olympiacos, squadra con cui ha già giocato (stagione 2005/06).

Dopo essere stato accostato a diversi club, Yaya Touré, come svelato dal proprio agente, ha svolto le visite mediche a Londra ma per conto dell'Olympiacos. Nel corso dell'ultima stagione ai Citizens, solo 10 presenze in Premier League per lui.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 08:00