Yeman Crippa vince la maratona di Parigi, frantuma il record e diventa leggenda: "La mia carriera inizia oggi"

Il campione azzurro diventa il primo italiano a imporsi nella prestigiosa kermesse francese: "Riscattato il 25mo posto delle Olimpiadi, ho scoperto un feeling con questa distanza".

Parigi si colora, una volta di più, di tricolore. Non quello francese, quello italiano. Merito di Yeman Crippa, il campione 29enne che vive a Montagne, in Trentino, e che nella capitale transalpina ha ottenuto il risultato più prestigioso della sua storia sportiva. “La mia carriera inizia oggi”, ha dichiarato raggiante il trionfatore della maratona di Parigi, lasciando intendere che i 42 chilometri e 195 metri possono diventare definitivamente la “sua” distanza. A proposito: qualche giorno fa World Athletics ha annunciato che la maratona, simbolo e icona dell’atletica moderna, dal 2031 non farà più parte del programma dei Mondiali e avrà una rassegna iridata annuale. L’ennesima decisione inconcepibile.

Atletica, la clamorosa impresa di Yeman Crippa

Crippa è diventato il primo italiano di sempre a imporsi nella maratona di Parigi, una delle più iconiche e prestigiose al mondo, e il primo europeo a trionfare dopo 24 anni. Nato in Etiopia nel 1996, adottato da una famiglia milanese a cinque anni insieme ai suoi quattro fratelli, Crippa ha migliorato il suo personale sulla distanza di ben 48 secondi, chiudendo col tempo di due ore, cinque minuti e 18 secondi, domando un tracciato non semplice, ricco di saliscendi e molto diverso dalle maratone “piatte” e prive di qualsiasi asperità che stanno ormai dilagando a livello globale, dove sembra che l’unica cosa che interessi è abbattere il tempo.

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Parigi, Crippa scatta nel finale e fa sua la maratona

Crippa, che in carriera si è laureato campione europeo dei 10mila e della mezza maratona, ha vinto a braccia alzate distanziando negli ultimi chilometri il terzetto con cui aveva condiviso la fuga vincente. L’azzurro ha preceduto di cinque secondi l’etiope Bayelign Teshager, di dieci il keniano Sila Kiptoo e di venti il gibutiano Mohamed Ismail. Solo il 22 febbraio scorso, a Napoli, Crippa aveva ritoccato il primato italiano di mezza maratona: 59 minuti e un secondo. Solo un altro italiano ha completato la distanza di 42 chilometri e 195 metri con un tempo inferiore: il milanese Iliass Aouani, col crono di due ore, quattro minuti e 26 secondi stabilito a Tokyo.

Il campione che vive in Trentino: “Feeling con la distanza”

Primo trionfo sulla maratona su sette tentativi per Crippa, che ai Giochi del 2024 proprio a Parigi non aveva brillato. Qualche settimana fa era andato maluccio in un’altra maratona prestigiosa, quella di Valencia. Ora la svolta. “La mia carriera da maratoneta inizia oggi, finalmente ho trovato la strada giusta. È stato incredibile, intorno al 33mo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39mo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare. Oggi mi sono riscattato dal 25mo posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona“.