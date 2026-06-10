Yildiz non vale solo 100 milioni, il no della Juventus all'Arsenal è l'unica scelta sensata

I Gunners lo hanno chiesto al club bianconero ma pare sia stato risposto no: il vero valore del cartellino, come si può evitare un nuovo caso Vlahovic

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Come e perché sia nato l’interesse dell’Arsenal nei confronti di Kenan Yildiz arriva da lontano, dalla prospettiva di rinnovamento che il club di Premier ha deciso di proseguire dopo gli innesti attuati e gli investimenti già conclusi. La Juventus avrebbe ricevuto un’offerta cardine da 100 milioni di euro, ma sarebbe stata ritenuta inadeguata per il potenziale inespresso ancora da parte del talento turco che è cresciuto nelle giovanili bianconere e che, dunque, porterebbe a una plusvalenza a prescindere.

Il valore di mercato di Yildiz e il rinnovo fino al 2030

L’attuale valore di mercato di Yildiz, che ha rinnovato con la Juventus fino al 2030, sarebbe pari a una cifra che ammonta a 75 milioni di euro. Una forbice che, quindi, porterebbe a una discrepanza di appena 15 milioni. Non è questo il punto. In Serie A, ha raggiunto la doppia cifra di gol e fornito 7 assist, un buon score che lo attesta come uno dei talenti migliori del mondo e il terzo calciatore più prezioso d’Italia, rispetto a inizio stagione per non parlare del pre esordio nel massimo campionato.

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Ma la discontinuità pesa, soprattutto nella sua stagione e da febbraio in poi ha avuto passaggi a vuoto che hanno destato qualche interrogativo in più rispetto al solito: a dare una rapida occhiata alle sue statistiche si capisce come non siano in un crescendo vero e proprio e che ciò abbia arrestato in modo significativo la parabola relativa solo ed esclusivamente al suo valore di mercato.

In Premier, all’Arsenal, le cose cambierebbero considerato il sistema di gioco quasi opposto rispetto alla Serie A? Quanto pesa l’andamento decisamente lento dell’attacco juventino? Consultando i dati di Opta e transfermarkt verrebbe da aggiungere una variabile, ovvero la resa dell’intero reparto offensivo. Jonathan David, Loïs Openda, lo stesso Vlahovic che ha subito diversi stop ma che in campo si è rivelato comunque determinante.

L’Arsenal offre 100 milioni

L’indiscrezione di The Athletic econdo il portale inglese il direttore sportivo dei Gunners, riferiva che l’italiano ex Atletico Madrid Andrea Berta, ha provato a sfruttare il canale collaudato con la Juventus chiedendo esplicitamente al club bianconero aveva provato a sfruttare il suo canale per capire se la remota possibilità di una cessione di Yildiz dalla Juventus fosse possibile a 100 milioni.

La Juventus, questa volta, sarebbe stata netta e senza mezzi termini. No secco del club bianconero che ritiene il turco assolutamente incedibile e il perno attorno a cui costruire la squadra della prossima stagione e del futuro. Sul Real Madrid, impegnato in altre trattative, non ci sarebbero news.

Aggiungiamo poi che il valore del suo cartellino non è ancora al vertice di questa hype, anzi, e che la società bianconera potrebbe monetizzare dalla sua cessione a determinate cifre utili a coprire e a migliorare la situazione complessiva dopo aver sprecato l’opportunità di rinnovare a Vlahovic ed evitare che andasse via a parametro zero. Oggi un vero lusso.