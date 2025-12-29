Yildiz: ingaggio quadruplicato, nuovo ruolo e l’intesa con Spalletti, così la Juventus blinda il suo gioiello

Il club ha deciso di alzare l’offerta per il rinnovo di contratto con uno stipendio da top player. Ma a favore dei bianconeri c’è anche il rapporto tra il turco e il tecnico toscano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prima è arrivato il nuovo ruolo disegnato per lui da Luciano Spalletti, poi l’intesa crescente con il tecnico toscano: ora la Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz con l’ultima mossa, un nuovo contratto con ingaggio quadruplicato.

Juventus, priorità Yildiz

Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Chelsea: sono solo alcune delle big d’Europa sulle tracce di Kenan Yildiz, talento sempre più centrale, però, per il presente e il futuro della Juventus. Il club lo sa bene, ecco perché nelle ultime settimane il d.g. Damien Comolli ha deciso di rompere gli indugi e cambiare strategia riguardo al rinnovo di contratto di Yildiz. La Juventus ha infatti presentato una nuova proposta che contiene un ingente aumento di stipendio per il trequartista turco.

Ingaggio quadruplicato

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus ha presentato a Yildiz un prolungamento di contratto che potrà arrivare fino a giugno 2031 e che, soprattutto, fisserà per il turco uno stipendio da ben 6 milioni di euro annui. Un ingaggio nettamente superiore rispetto ai 1,5 milioni percepiti attualmente e anche all’offerta da 4,5 milioni che le parti stavano discutendo da tempo. Con 6 milioni l’anno lo status di Yildiz all’interno della Juventus sarebbe certificato: il turco diverrebbe il secondo giocatore più pagato della rosa insieme a Jonathan David, solo Dusan Vlahovic (12 milioni) guadagnerebbe più di lui.

Il nuovo ruolo

Ma la Juventus non punta a blindare Yildiz soltanto attraverso i soldi. Luciano Spalletti è l’altro elemento chiave della strategia bianconera: il tecnico ha infatti instaurato un’intesa tattica e personale unica con il turco. Sul piano tattico, infatti, Spalletti ha liberato il talento di Yildiz con un nuovo ruolo, accentrandolo sulla trequarti in posizione da vero 10 e permettendogli così di incidere in maniera più determinante sul gioco della Juventus: col nuovo allenatore Yildiz è esploso, firmando 5 gol e 2 assist.

L’intesa con Spalletti

C’è poi il rapporto personale tra i due. Spalletti ritiene Yildiz un elemento unico all’interno dell’organico della Juventus, il giocatore in grado di portare la squadra a un livello superiore. Spalletti, inoltre, è rimasto impressionato dalla serietà e dalla professionalità in allenamento del giovane fantasista. A confermarlo sono state anche le parole pronunciate dall’allenatore a Pisa. “A Kenan voglio bene come a un figlio – ha dichiarato Spalletti -, so che ci può far sterzare la partita in ogni momento. Nessuno potrà mai farmi dubitare sulla sua grandissima disponibilità, ha un comportamento da super top, ma con la palla tra i piedi deve capire meglio quando sfondare”.

Spalletti nutre la massima fiducia a Yildiz, ma sa che i margini di crescita del giocatore sono enormi. La Juventus è sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico: per questo motivo non intende lasciar scappare Yildiz per nulla al mondo.