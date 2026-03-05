Yildiz, i numeri della crisi: alla Juventus serve il miglior Kenan per centrare la Champions

Il talento turco non riesce a incidere da oltre un mese, ma le statistiche parlano chiaro: Spalletti ha bisogno di lui per riuscire a portare i bianconeri al quarto posto

I numeri parlano chiaro: per Kenan Yildiz è il momento di tornare a incidere negli ultimi 20 metri. Il turco è senza gol o assist da oltre un mese, ma la Juventus ha bisogno delle sue invenzioni per riuscire a centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, i numeri della crisi di Yildiz

Durante tutto l’arco della stagione Kenan Yildiz non ha mai smesso di dare suo contributo alla Juventus, ha corso e s’è sacrificato per la squadra, ma è innegabile che senza i gol e gli assist del turco i bianconeri abbiano incontrato un netto calo nei risultati. I problemi di Yildiz sono piuttosto evidenti: tra campionato e Champions League Yildiz non realizza un gol o un assist da ben 8 giornate. L’ultimo acuto nella vittoria contro il Napoli del 25 gennaio, poi dal Monaco alla Roma una serie di prestazioni generose ma senza squilli e l’errore di Istanbul, quella sanguinosa palla persa che ha aperto la serata storta della squadra di Luciano Spalletti in casa del Galatasaray.

Come incide Yildiz

Contro il Pisa il tecnico della Juventus spera che Yildiz torni a prodursi in giocate determinanti e non soltanto in generose rincorse sui terzini avversari o in dribbling sì affascinanti ma poco utili a centrocampo. Anche perché c’è un altro dato che emerge con forza dalle statistiche personali di Yildiz: quando il turco segna o fa segnare, la Juventus quasi sempre fa bottino pieno.

Yildiz ha lasciato il segno sul tabellino con un gol o un assist in 13 partite: di queste, la Juve ne ha persa appena una, quella al Maradona, quando subì il ritorno del Napoli dopo il momentaneo 1-0 del suo numero 10. Negli altri 12 incontri 10 vittorie e 2 pareggi.

La speranza col Pisa

Quando Yildiz riesce a dare concretezza al suo talento e a inventare giocate decisive, dunque, la Juventus decolla. Per questo Spalletti, che ha coccolato e stimolato Kenan sin dal suo arrivo, spera che la gara contro il Pisa possa essere quella della svolta per il numero 10 bianconero. All’andata il turco chiuse la gara dell’Arena Garibaldi col punto del 2-0: bissare quella rete permetterebbe a Yildiz di sbloccarsi, ritrovare la fiducia in zona gol e prepararsi a trascinare la Juve nel finale di stagione.