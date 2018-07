Youtuber nei guai dopo un tweet contro Mbappé

In Argentina hanno ormai imparato a conoscerlo dopo la super prestazione fornita negli ottavi di finale dei Mondiali a Russia 2018 ed ora il nome di Kylian Mbappè sta iniziando a circolare anche in Brasile, ma per altri motivi. Il fuoriclasse del Psg, infatti, è finito nel ‘mirino’ di uno degli youtuber carioca più famosi, stimati ed apprezzati, tale Julio Cocielo, 25 anni. Nel corso della sfida contro Messi e compagni, l’influencer si è lasciato andare ad un’improvvida battuta, ritenuta, da molti, ‘razzista’ ed offensiva. Mentre la freccia transalpina metteva a ferro e fuoco la retroguardia dell’Albiceleste, Cocielo cinguettava: “Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein”. Che dal brasiliano si potrebbe tradurre con un ben poco simpatico: “Mbappè potrebbe benissimo andare a rubare in spiaggia”.

Il tweet, ovviamente, non è passato inosservato e a scagliarsi contro il giovane youtuber sono stati moltissimi dei suoi oltre 16 milioni di followers. La gogna mediatica ha spinto subito Cocielo ad eliminare il cinguettio incriminato e a pubblicare un lunghissimo post di scuse, specificando come non fosse minimamente sua intenzione offendere il fuoriclasse francese: “Pentito e ravveduto! Una lezione per la vita! Non accadrà mai più”, le sue parole sempre affidate al popolare social network. Il ravvedimento di Cocielo, però, rischia di essere tardivo, visto che molti dei suoi sponsor pubblicitari hanno già provveduto ad interrompere la propria collaborazione con lo youtuber, che rischia di perdere davvero un mucchio di soldi. Itaú, la principale banca del Brasile, ha affermato che: “Cocielo non fa più parte di nessun materiale di comunicazione”. Hanno seguito la stessa strada Submarino, azienda leader nel settore elettronico, e persino la Coca-Cola, con cui il venticinquenne aveva collaborato nel 2016. L’azienda di Atlanta ha sottolineato come le manifestazioni di pregiudizio non siano tollerate e che non sussistano più i presupposti per future collaborazioni.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 11:35